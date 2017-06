Ylen selvitys: Ammattiliitoilla jättiomaisuudet, Teollisuusliitto kärjessä

Ammattiliitoilla on miljardien eurojen varallisuus ja sijoitustuotot, ilmenee Ylen A-studion selvityksestä. A-studio tutki suurimpien ammattiliittojen tilinpäätökset ennen kuin ne on toimitettava kesäkuun loppuun mennessä yhdistysrekisteriin.

Varakkain suurista liitoista on Metallityöväen liitto, joka on toukokuusta lähtien ollut Teollisuusliitto. Sillä on nettovarallisuutta yli 200 miljoonaa euroa. Moni muu suurista liitoista pääsee 100 miljoonan sarjaan. Metallin perässä tulevat SAK:laiset liitot Julkisten ja hyvinvointialojen JHL ja palvelualojen PAM.

Työmarkkinajärjestöt eivät yleishyödyllisinä yhteisöinä maksa tuotoistaan veroa. Lisäksi niiden jäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia. Viime kädessä liiton jäsenet omistavat varallisuuden, mutta yleishyödyllinen yhteisö ei voi jakaa osinkoa.

Liitot kertovat kartuttavansa sijoitustuotoillaan yleensä lakkokassaa.

"Varallisuuden kerääminen perustuu vain siihen, että olemme riittävän uskottava, jos neuvottelut menevät jumiin. Työnantajapuolella on aina suurempi voima", opettajien ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo Ylen haastattelussa.

Luukkainen muistuttaa, että varallisuus hupenisi nopeasti lakon aikana.

"Jos koko jäsenkunta pantaisiin lakkoon kerralla, työtaistelurahastolla oltaisiin muutamia kymmeniä päiviä lakossa. Todennäköisempää on, että osa porukasta olisi lakossa ja osa töissä. Silloin rahasto tietysti kestäisi pidempään."

Vertailun vuoksi Yle pyysi myös kymmenen suurimman työnantajaliiton tilinpäätökset. Työnantajaliitoilla varallisuutta on selvästi vähemmän, mutta poikkeuksen tekee suurin työnantajaliitto Teknologiateollisuus. Se on 250 miljoonan euron varallisuudellaan rikkaampi kuin yksikään ammattiliitto.

Ylen selvityksen mukaan suurten työnantajajärjestöjen varallisuus on vain miljoonien luokkaa.