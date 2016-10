Ympäristötyö tuotti uutta bisnestä: Eko-Expert kierrättää muidenkin eristeet

Rakennuseristeiden kierrätys on ollut Pöytyän Kyrössä toimivan Eko-Expertin erikoisuus vuosituhannen vaihteesta alkaen.

”Aiemmin ylijäämät on ajettu kaatopaikoille. Nyt ne kerätään kontteihin ja tuodaan meille”, myyntijohtaja Henrik Hirvensalo kertoo.

Villojen kierrätys on merkittävä ympäristöteko, kun maatumatonta materiaalia ei viedä kaatopaikalle ja raaka-aineita säästyy.

Kierrätettävää villaa jää yli rakennustyömailla ja eristeen valmistuksessa. Niinpä myös talo- ja elementtitehtaat toimittavat villalevyjen reunoista jääviä leikkuutähteitä Eko-Expertille.

Remonttien yhteydessä eristeet voidaan nykyisin kierrättää suoraan rakennuspaikalla siirrettävän laitteiston ansiosta. Vanha villa imuroidaan tai otetaan levyinä pois ja pakataan konttiin.

”Näin yläpohjasta päästään korjaamaan mahdolliset ilmavuodot ja voidaan tarkistaa villan alla olevien rakenteiden kunto. Sitten laitetaan samat villat takaisin ja usein lisätään vielä uutta puhallusvillaa lisäeristeeksi”, Hirvensalo kuvaa.

Riippumatta siitä, onko eriste ollut puhallus- vai levyvillaa, se voidaan käyttää uudelleen. Näin parannetaan yksinkertaisella tavalla kiinteistön energiatehokkuutta.

Koska kierrätysmateriaali on aivan samaa raaka-ainetta kuin uutenakin myytävä, se on lämmöneristyskyvyltään täysin vastaavaa eikä hinnassa ole eroa.

Yrityksen perustaja ja silloinen toimitusjohtaja Kalevi Hirvensalo, Henrikin isä, alkoi suunnitella sopivaa laitteistoa kierrätykseen jo 1990-luvun lopussa ja kierrätystä on harjoitettu vuodesta 1999.

Ympäristöbisnes on poikinut myös uuden liiketoiminnan haaran: suurtehoimuautot käyvät tyhjentämässä kaikenlaiset muutkin eristeet kuin kierrätettävät villat.

Kierrätysvillan valmistus on tyyppihyväksytty alan standardien mukaan ja saanut vuonna 2006 Ympäristöjohtamisen yhdistyksen ympäristöpalkinnon. Eko-expert on myös yksi Sitran listaamista yrityksistä, joissa kiertotaloudesta on tehty liiketoimintaa esimerkillisellä tavalla.

"Tätä on käyty ulkomailta myöten ihmettelemässä. Ja kun olemme kiertäneet ympäri Keski-Euroopan isoimmat maat, mistään ei löydy vastaavaa laitteistoa", Henrik Hirvensalo toteaa.

Kestävä talous on yksi keskiviikkona ilmestyvän MT:n juhlalehden kantavista teemoista.