Yrittäjien Pentikäinen: irtisanomista on helpotettava pk-yrityksissä

Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) odotukset lähiajan talouden suhdanteista ovat myönteiset, mutta kasvu jää kuitenkin hitaaksi, tuoreesta pk-yritysbarometrista selviää.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mielestä irtisanomismahdollisuutta olisi pk-yrityksissä helpotettava, mikä lisäisi nopeasti työpaikkoja yrityksissä.

"Me saamme paljon palautetta yrityksiltä siitä, että jonkun henkilön palkkaaminen on epäonnistunut ja irtisanominen on sen jälkeen ollut erittäin hankalaa. Jos se olisi helpompaa, yrittäjät uskaltaisivat palkata töihin roimasti nykyistä enemmän väkeä."

Henkilöstön tilannetta voitaisiin helpottaa siten, että henkilöstön edustusta yritysten hallinnossa voitaisiin lisätä nykyisestä, Pentikäinen sanoi yritysbarometrin julkistustilaisuudessa maanantaina Helsingissä.

Pk-yrityksistä 44 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana. Yhdeksän prosenttia pelkää niiden heikkenevän.

"Kasvun nopeuttamiseksi tarvitaan reippaita rakenteellisia uudistuksia", pääekonomisti Mika Kuismanen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Suhdannenäkymien saldoluku nousi edellisestä tutkimuksesta kolmella yksiköllä, kertoo Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön tilaama pk-yritysbarometri. Taloustutkimuksen tekemään barometriin vastasi 4 800 yritystä.

Lähes joka neljännellä pk-yrityksellä on kansainvälistä liiketoimintaa. Viennin määrän odotetaan kuitenkin nousevan vain maltillisesti, Kuismanen sanoo.

Työllistämisodotusten saldoluku nousi syksystä kolme yksikköä. "Suhdanneodotusten perusteella voidaan olettaa, että yrityksiin alkaa syntyä uusia työpaikkoja", Kuismanen sanoo.

Suurin työllistämisen este on epävakaa taloudellinen tilanne ja huono kysyntä. Myös työn sivukulujen suuruus ja työvoiman heikko saatavuus estävät yrityksiä palkkaamasta lisää henkilökuntaa.

Lähes puolella yrityksistä osaavan työvoiman puute rajoittaa kasvua.

Pk-yritysten kannattavuusodotukset ovat kohonneet samaan aikaan, kun talouskasvu on kiihtynyt. Saldoluku nousi syksystä kaksi yksikköä ja on nyt plus 25.

Yritysten arviot investointien lähiajan kehityksestä ovat hieman aiempaa positiivisemmat, mutta edelleen hyvin alhaiset. Saldoluku päätyi lukemaan plus neljä.

Pk-yritysten suhdannenäkymät tukevat näkemystä talouden noususta, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

"Kasvuhakuisissa yrityksissä noin kaksi kolmesta aikoo lisätä henkilöstöään. Odotukset ovat korkeimmillaan rakentamisessa ja osaamispalveluissa."

"Olemme parantaneet rahoituksen saatavuutta, mutta silti voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset kokevat rahoituksen olevan merkittävä toiminnan kehittämisen este. Etsimme keinoja tilanteen parantamiseksi", Lintilä sanoo.