Yritysten odotuksissa "valtava nousu": Rahoitushakemusten määrä kasvoi viidenneksen elokuussa

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset tulevasta ovat parantuneet. Tuoreen pk-yritysbarometrin mukaan 43 prosenttia yrityksiä arvioi suhdanteiden paranevan seuraavan vuoden aikana. Vain noin kymmenen arvioi, että suhdannetilanne heikkenee entisestään.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo, että tunnusluvat eivät näy vielä talouden kokonaisluvuissa, mutta uudistuksilla Suomi voisi lähteä hyvään kasvuun.

Lukujen perusteella yleisten suhdanneodotusten lisäksi kasvua on luvassa esimerkiksi yritysten liikevaihtoon, investointeihin ja työpaikkoihin.

Aiemmin esimerkiksi investointeja kuvaava barometrin saldoluku on ollut pakkasen puolella. Keväällä luku koheni ja nyt se on kolme. Korkeimmat odotukset investoinneista on teollisuudessa ja rakentamisessa.

Kasvuhakuisten pk-yritysten määrä on hienoisessa kasvussa. Noin joka kymmenes pk-yrityksistä ilmoittaa olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia ja kaksi viidestä suunnittelee kasvavansa mahdollisuuksiensa mukaan.

Yrittäjien pääekonomisti Petri Malinen pitää rohkaisevana, että jopa haasteellinen kaupan ala on päässyt kasvu-uralle. Hän kertoo, että yritykset investoivat, koska nyt arvioidaan, että käänne on tapahtunut ja kasvu jatkuu tulevat vuodet.

Finnveran liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi kertoo, että barometrin tulokset kuvaavat hyvin arkipäivän tilaa. Keitaanniemen mukaan valtion erityisrahoittajan oma data tukee yrityksissä tällä hetkellä valitsevia näkemyksiä.

Finnveralle jätetään nyt kuukaudessa noin sata rahoitushakemusta.

"Elokuussa saimme 18 prosenttia enemmän hakemuksia verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Kyse on valtavasta noususta", Keitaanniemi sanoo.

"Valo tunnelin päässä näkyy pysyvästi", hän lisää.

Keitaanniemen mukaan rahoituksen saatavuudessa ei ole tapahtunut muutosta. Edelleen kymmenestä hakijasta kahdeksan saa rahoituksen.

Työ- ja elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.) myöntää, että barometri viestii selkeästi paranevista tunnelmista suomalaisissa pk-yritykissä.

Pk-yritysbarometrin ovat teettäneet Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Kyselyyn vastasi noin 6 000 yrittäjää eri puolilta Suomea. Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa.