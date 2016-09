10 vinkkiä, joilla saat kännykän akun kestämään

Pienelektroniikassa yleisiä litiumioniakkuja on ollut yleisesti käytössä jo 20 vuotta, mutta moni kohtelee niitä väärin. Lue tästä 10 vinkkiä, joiden avulla saat virran riittämään ja akullesi pitkän iän.

1. Lataa kun tarvitset

Akkuihin liittyy paljon harhakäsityksiä, joista sitkein on käsitys muisti-ilmiöstä eli siitä, ettei osittain täyttä akkua kannattaisi ladata täyteen. Litiumioniakuissa muisti-ilmiötä ei ole, vaan niitä voi ladata aina tarvittaessa. Laturia ei myöskään tarvitse irrottaa akun täyttyessä, vaan lataus lakkaa automaattisesti ja alkaa jälleen, kun akku on tyhjentynyt hieman.

2. Varjele kylmältä...

Akut ovat kylmänarkoja: useimpien litiumakkujen kapasiteetti romahtaa, jos akun lämpötila pääsee laskemaan pakkasen puolelle. Paras tapa varmistaa puhelimen toimivuus pakkassäällä on pitää se vaatteiden sisäpuolella. Hikiliikuntaa harrastaessa laite on tosin syytä suojata kosteudelta esimerkiksi urheilukotelolla tai muovipussilla.

3. …ja kuumalta

Kylmässä olleen akun kapasiteetti palautuu sen lämmetessä, mutta liian kuumat lämpötilat voivat vaurioittaa akkua pysyvästi. Laitteita ei kannata jättää esimerkiksi kuumaan autoon tai suoraan auringonvaloon. Älä etenkään lataa akkua, jos ympäristön lämpötila on yli 35 astetta.

4. Säilytä oikein

Akkujen säilytys on oma taiteenlajinsa. Akun varaus purkautuu hiljalleen itsekseen, ja varustason päästessä liian matalaksi lataus ei turvallisuussyistä enää onnistu. Akkua on syytä ladata ennen pidempää säilytystä. Akku säilyttää ominaisuutensa parhaiten noin 50 prosentin varaustasossa. Irrallaan säilytettävän akun metalliset navat on syytä teipata piiloon, jotta se ei joudu oikosulkuun esimerkiksi metalliesineen kiilautuessa napojen väliin.

5. Älä säästä väärässä paikassa

Halpa elektroniikka voi olla houkutteleva ostos, mutta akut ja laturit ovat väärä säästökohde. Nimettömien valmistajien tarvikeosia ei kannata tilailla ulkomailta, ja kaikenlaisten piraattituotteet on syytä jättää kauppoihin. Litiumakku voi väärin ladattuna syttyä palamaan tai jopa räjähtää, ja halvimpien osien valmistajilla on kova houkutus säästää akkujen ja laturien välttämättömästä suojauselektroniikasta.

6. Laturilla on väliä

Oikea laturi kannattaa valita muutenkin kuin turvallisuussyistä. Uudet puhelimet ja etenkin tabletit pystyvät vastaanottamaan latausvirtaa nopeasti, jos laturi pystyy sitä antamaan. Esimerkiksi vanhan kapulapuhelimen laturi ei pysty tarjoamaan riittävää virtamäärää, ja lataus on hidasta. Siispä kannattaa tarkistaa, että laturi tukee latausta kahden ampeerin virralla. Merkintä löytyy pienellä präntättynä seinä- tai autolaturin kuorista.

7. Tarkkaile kulutusta…

Suurin akkukeston surma etenkin puhelimissa ovat paljon akkua kuluttavat sovellukset. Niiden toiminnan tarkkailuun on onneksi nykylaitteissa helpot työkalut. Sekä Android-laitteissa että iPhonessa ja iPadissa asetusvalikon kohdassa Akku näkyvät ne sovellukset ja toiminnot, jotka kuluttavat akkua eniten.

8. …ja torppaa syöpöt

Liikaa akkua kuluttavan sovelluksen voi poistaa puhelimesta pysyvästi, jos sitä ei tarvita. Hetkellisesti sen toiminnan lopetus taas onnistuu Androidissa painamalla laitteen oikean alakulman toimintonappia ja pyyhkäisemällä lopetettavan sovelluksen ikkuna avautuvasta listasta oikealle. iPhonessa sama tehdään painamalla kotinappia kahdesti ja pyyhkäisemällä haluttu sovellus ylöspäin. Syöppösovellus tosin palaa takaisin taustalle viimeistään silloin, kun se jälleen käynnistetään.

9. Varavirta antaa mielenrauhaa

Vähäisen akkuvirran varoitus iskee Murphyn lain mukaisesti pahimmalla hetkellä. Mukana kuljetettava varavirtalähde on oiva apu akkuahdistukseen. Pieni, alle 5000 mAh:n laite sopii puhelimen hätälataukseen. Isommat, jopa 20 000 mAh:n laitteet lataavat jopa tabletin pari-kolme kertaa täyteen.

10. Kierrätä ajoissa ja oikein

Litiumakkua ei saa muun muassa sen palovaarallisuuden takia heittää roskiin, vaan se on kierrätettävä turvallisesti esimerkiksi kodinelektroniikkaliikkeeseen viemällä. Erityisen tärkeää on kierrättää heti akut, joissa on vikaantumisen merkkejä kuten voimakasta kuumenemista tai akun pullistumista ulos kuoristaan. Muista teipata irtoakkujen navat peittoon, jotta ne eivät joudu oikosulkuun.