Antibiootille vastustuskykyinen bakteeri johti koiran lopettamiseen – "Mitään ei ollut tehtävissä"

Ihotulehduksesta kärsivä koira ei enää välttämättä saa apua tavanomaisista antibiooteista.

Antibioottien runsas käyttö on nimittäin johtanut resistenttien, eli antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien määrän kasvuun. "Resistenssitilanne on lemmikki- ja seuraeläimillä todella hälyttävä", kertoo tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri Merja Rantala.

Iho- ja korvatulehdukset ovat koirilla hyvin yleisiä.

Tavanomaisimmat antibiootit ovat kuitenkin nykyisin tehottomia koirien ihotulehdusten yleisempään aiheuttajaan, Staphylococcus pseudintermedius -nimiseen stafylokokkibakteeriin, Rantala kertoo. Koirien stafylokokkibakteereista jo 15 prosenttia on resistenttejä kaikille penisilliiniryhmän lääkkeille.

Haastetta lisää eläinpuolen valmiiksi suppeampi lääkearsenaali. "Yritämme tehdä asiasta valistustyötä, mutta luvut eivät ole vielä laskeneet mihinkään."

Resistenssin taustalla on sairaalabakteeri MRSA:n serkku: MRSP. Ihmisillä MRSP-bakteeri on hyvin harvinainen.

Sen sijaan noin joka kymmenes toistuvaa ihotulehdusta sairastava koira kantaa MRSP-bakteeria.

Virtsatietulehduksen ja sen aiheuttajan, E.colin, osalta tilanne ei ole Rantalan mukaan sen parempi. Kahdelle yleisimmälle koirien virtsatietulehduksen hoidossa käytetylle antibiootille on vastustuskykyisiä noin 20 prosenttia koirista, Rantala kertoo.

Jos antibiootti ei pure, edessä voi olla pahimmillaan koiran lopetus. Rantala muistelee koirapotilasta, jolla oli vakava keuhkoinfektio. Antibiootit eivät poistaneet tulehdusta, sillä tulehduksen aiheuttaja oli niille vastustuskykyinen ESBL-bakteeri.

"Mitään ei ollut tehtävissä."

Miten antibioottien käyttöä sitten voisi hillitä? Yksi tapa vaikuttaa käyttömääriin on lemmikkien jalostus, Rantala sanoo. Alttius ihosairauksiin voi periytyä.

"On koirarotuja, jotka rakenteensa vuoksi ovat alttiimpia infektioille. Tällaisia rotuja ovat esimerkiksi lyttykuonoiset koirarodut ja koirat, joilla on paljon ihopoimuja. On myös rotuja, joissa atopia ja allergiset ihosairaudet on yleisempiä. "

Allergian aiheuttamiin ihotulehduksiin voivat vaikuttaa myös ruokinta ja elinympäristö.

Myös tulehdusten hoidossa olisi Rantalan mukaan parantamisen varaa.

"Oppikirjat suosittelevat monen viikon kuureja ilman, että olisi tutkittua tietoa siitä, riittäisikö lyhyempikin kuuri", Rantala mainitsee.

"Monet ihosairaudet voivat altistaa bakteeri-infektioille. Antibioottien käyttöä voidaan vähentää tunnistamalla perussairaus ajoissa ja kohdistamalla hoito siihen."