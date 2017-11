Vakuutusyhtiön kyselyn karu tulos: Viidennes suomalaisista ei osaisi auttaa hätätilanteessa

Viidennes vakuutusyhtiö Lähi-Tapiolan teettämään kyselyyn vastanneista suomalaisista arvioi, ettei osaisi antaa ensiapua hätätilanteessa.

Kyselyn perusteella parannettavaa on suomalaisten uskalluksessa toimia hätätilanteessa. Yli puolet vastanneista kokee, ettei uskaltaisi toimia ensiapua vaativassa tilanteessa. Punaisen Ristin ensiavun Mirja Sjöberg pitää asiaa huolestuttavana.

"Onhan se huolestuttavaa, että näin suuri osa Suomen väestöstä ei koe osaavansa auttaa kanssaihmisiään hädässä. Punainen Risti onkin ottanut tämän juhlavuoden tavoitteekseen tehdä suomalaisista ja Suomessa asuvista maailman ensiaputaitoisin kansa lisäämällä ensiapukoulutustarjontaa niin kouluissa, kuin työpaikoilla", Sjöberg sanoo Lähi-Tapiolan tiedotteessa.

Lähi-Tapiola haluaa vastata tarpeeseen ja kouluttaa tänä vuonna suomalaista ensiaputaitoihin. Sankarikoulutukseen on osallistunut jo yhteensä yli 40 000 suomalaista. Koulutuksen teemana on tänä vuonna nimenomaan hätäensiapu, ja koulutusten sisällöt on kehitetty yhteistyössä SPR:n kanssa.

Kantar TNS:n toteuttamaan kyselyyn vastasi 29.9.–5.10.2017 välisenä aikana yhteensä 1026 kappaletta 15-74–vuotiasta suomalaista.