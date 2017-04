"Laitteet jäätyivät" – laskuvarjohypyn ennätysyritys epäonnistui, Suomen kulmailmapallolla nousun ennätys todennäköinen

Suomessa on yritetty jälleen uutta laskuvarjohypyn korkeusennätystä. Tavoitteena oli päästä hyppäämään kuumailmapallosta 10 000 metristä ja rikkoa näin edellinen hyppykorkeusennätys, hieman yli 9 300 metriä. Hyppy-yritys ei onnistunut, mutta sen ohessa on todennäköisesti saavutettu kuumailmapallolla nousun Suomen korkeusennätys. Asia varmistuu, kunhan laitteistojen lukemat saadaan purettua ja lennon vaiheet virallisesti käsiteltyä.

Ennätysyritykseen lähdettiin varhain tänä aamuna Keski-Suomessa, kertoo hyppyä suunnitellut Timo Toivonen.

"Lähdimme yrittämään eroon vuosia kestäneestä kiviriipasta. Olimme valmistelleet yritystä lentäjän kanssa viime syksystä saakka. Sivutuotteena taisimme saada kuumailmapallon Suomen ennätyksen", Toivonen kertoo.

Hän on yrittänyt nyt kolme kertaa ennätyshyppyä kuumailmapallosta.

"Oikeasti haluaisin hypätä Suomen ennätyksiä, enkä lennellä kuumailmapallolla", pettynyt Toivonen sanoo.

Tämänaamuinen hyppyennätysyritys kukistui teknisiin ongelmiin kuumailmapallon sammuneen liekin kanssa. Toivonen kertoo, että hänen ja kuumailmapallolentäjän happilaitteet toimivat kohtuullisen hyvin, mutta kuumailmapallon laitteiston ongelmat aiheuttivat yrityksen kariutumisen.

"Saimme uudelleen liekin syttymään ja puskimme vielä toisenkin kerran yli yhdeksän kilometrin, mutta laitteet jäätyivät niin, että oli pakko lähteä alaspäin. Siellä on 50 astetta pakkasta, ja kun seisot ulkoilmassa, siellä ei tarkene hirveän kauaa pyöriskellä, vaan on pakko tulla laskuun."

Toivonen oli joka tapauksessa varautunut hyppäämään, mutta h-hetkellä alapuolella oli niin runsaasti pilviä, että hyppääminen ei olisi ollut turvallista.

"En nähnyt, oliko alapuolella metsää vai mitä. Ja koska isolla kuumailmapallolla on helpompi laskeutua, jos siinä on painoa kyydissä, päätin tulla alas pallon kyydissä."

Toivonen on periaatteessa valmis yrittämään vielä kerran. Se on hänen mukaansa kuitenkin enemmän kiinni kuumailmapallolentäjän ratkaisuista ja arvioista.

"Kyllä minä jo tuossa pellolla heti laskeutumisen jälkeen aloin varovasti kysellä, että olisiko uutta tehtävissä", Toivonen toteaa ja jatkaa olevansa halukas lähtemään, jos lentäjä lähtee.

"Markku Sipinen totesi, että nyt on mietittävä, miksi vehkeet jäätyivät ja mitä sille olisi tehtävissä. Pitäisikö laitteita käyttää eri tavalla, onko joissain liitoksissa ongelmia, vai onko niin, että kattokorkeus on tuossa – vai voisiko vielä työntää eteenpäin."

Toivonen myöntää suoraan, että ennätyksen epäonnistuminen jälleen kerran harmittaa vuosikausien tahkoamisen jälkeen.

"Onhan se vähän noloa, että olen pettynyt tähän. Koitan lohduttautua sillä, että tämä oli hieno kokemus ja aika kova juttu. Harvemminhan sitä pääsee seisoskelemaan ilmassa yhdeksän kilometrin korkeuteen, ja kokemuksena tämä oli tietenkin hulppea ja upea esteettinen elämys. Mutta oma tavoitteeni ei täyttynyt."

Toivonen on erittäin kokenut laskuvarjohyppääjä, joka on kilpaillut menestyksellisesti lajissa pitkään. Lisäksi hän on hypännyt korkeammalta kuin kukaan toinen suomalainen. Hänen korkein hyppynsä hieman yli 9 300 metriä on vuodelta 2013 ja hypätty lentokoneesta Utissa. Se on hyväksytty myös Euroopan ennätykseksi. Suomessa ei ole käytössä sellaisia lentokoneita, joilla voisi hypätä laskuvarjolla kymmenestä kilometristä. Tämän estävät valmistajien asettamat rajoitukset.

Kuumailmapalloyrittäjä Olli Luoma kertoo, että kymmenentuhatta metriä on kova raja. Silloin lähestytään jo fysiologisesti niitä lukemia, että pelkät happilaitteet eivät ihmiselle riitä, vaan tarvetta voi olla jo painepuvulle. Lisäksi kuumailmapallon polttimet joutuvat koville ohuen ilman takia. Luoma oli mukana Toivosen ensimmäisessä ennätyshyppy-yrityksessä.