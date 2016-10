Mehiläishoidossa olisi tehostamisen varaa: pesät vaa'an päälle ja anturit sisään

Taito Heiskasen yrityksellä on kaksi toimialaa: atk-palvelut ja hunajan tuotanto. Heiskanen innostui mehiläisistä 2000-­luvun alussa, perehtyi niiden biologiaan ja luki mehiläishoitajan tutkinnonkin.

Hunaja tuo liikevaihdosta tuskin kymmenesosan, mutta harrastus se ei silti ole. Alusta asti tavoitteena on ollut ammattimainen toiminta. Tällä hetkellä Heiskasella on noin 100 pesää. Määrä on vaihdellut muun työtilanteen mukaan.

Heiskanen kehittää työmenetelmiä ja teknologiaa aktiivisesti. Kaikki opittukin kyseenalaistetaan. Jos mehiläispesää kohti kuluvaa työaikaa saadaan vähennettyä viisikin minuuttia, se on vaivan väärti.

Suojapuvut Heiskanen tilaa Britanniasta, koska ne on nopeampi pukea kuin Suomessa yleiset mallit. Hansikkaat ovat tilaustyötä: Pohjana ovat hitsarin käsineet, joihin ommellaan hieman lisävartta.

Punkkitorjuntaan Heiskasella on prototyyppilaite, joka levittää nestemäisen liuoksen sijaan oksaalihappojauhetta kaasutoimisen kuumentimen avulla.

”Sitä on tarkoitus alkaa valmistaa ja myydä maailmanlaajuisesti.”

Idea-asteella ovat anturit, jotka vähentäisivät tarvetta vierailla pesillä. Jokainen pesä voisi sijaita vaa’an päällä, jolloin tuotetun hunajan määrä pysyisi tiedossa.

Lisäksi pesistä pitäisi mitata jatkuvasti kosteutta ja lämpö­tilaa.

Heiskanen on hakenut maaseudun kehittämisvaroja ideoi­densa toteuttamiseen, mutta rahaa ei ole herunut.

”15–20 000, ne olisivat pikkurahoja. Tuntuu, että maaseudun kehittämisrahat on tarkoitettu vain omien organisaatioiden pyörittämiseen. Jos miljoona euroa menee kylille ja tuloksena ei jää mitään pysyvää, se ei ole ollut mielestäni kehittämistä ollenkaan.”

