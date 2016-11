Nanosellua ei kannatakaan tehdä puusta, vaan perunasta ja juurikkaasta - suomalaisyritys aikoo vallata 40 miljardin markkinat

Nanosellusta on totuttu kuulemaan metsäteollisuuden tulevaisuuslupauksena, mutta sen tuottaminen voikin olla kiinnostavampaa maatalouden sivuvirroista, kuten peruna- ja sokerijuurikasteollisuuden tähteistä.

Näin arvioi toimitusjohtaja Marko Lauraeus, jonka Betulium-yritys on rakentanut Tekes-rahalla pilottilaitoksen Espooseen.

Betuliumin nimi viittaa koivun latinankieliseen nimeen Betula, mutta se on vain historiallinen jäänne. Perustamisvaiheessa yrittäjät kuvittelivat kehittävänsä puupohjaista tuotetta.

"Puun selluloosarakenne on erittäin vahva, ja sen purkaminen nanoselluksi vaatii energiaa ja prosessointia. Meidän käyttämämme raaka-aineet ovat löyhempiä, muutos nanoselluksi on helpompaa ja vaatii vähemmän energiaa. Tästä johtuen pystymme tekemään nanosellua hirveän paljon halvemmalla kuin puusta."

Nanosellulle on satoja teollisia käyttökohteita muun muassa rehuissa, elintarvikkeissa, paperikemikaaleissa sekä öljynporaus- ja kaivosteollisuudessa. Kilpailevia aineita ovat esimerkiksi tärkkelys, gelatiini ja guarkumi.

Miksi uusi nanosellu korvaisi nämä perinteiset, vakiintuneet raaka-aineet? Lauraeuksen mukaan Betuliumin tuote on paitsi puusta tehtyä nanosellua myös kilpailevia raaka-aineita edullisempaa tehdä.

"Meidän tuotteemme on halvempi. Teknologiallamme pystytään luomaan raaka-aine, joka on perinteisiin vaihtoehtoihin verrattuna vähintään yhtä hyvä ja hinnaltaan kilpailukykyinen. Silloin se on teollisuuden logiikalla kiinnostava."

Betuliumin pilottilaitos tuottaa kuivapainossa mitattuna 300 kiloa nanosellua vuorokaudessa. Jos raaka-ainetta tarvitaan asiakkaan tehtaassa esimerkiksi prosentin verran, nanosellua sisältävää lopputuotetta voitaisiin siis valmistaa pilottilaitoksen vuorokausituotannolla 30 tonnia.

"Määrällä pystytään ajamaan teollisia koeajoja. Tämä ei ole labrapuuhastelua, vaan ollaan siirtymässä esiteolliseen vaiheeseen."

Betulium ei aio pystyttää omia tuotantolaitoksia, vaan pyrkii solmimaan kumppanuuksia jo olemassa olevan teollisuuden kanssa.

Betuliumin liiketoiminta-ajatuksena ovat nanosellun tietyn sovelluskohteen yksinoikeussopimukset. Betulium tuottaa materiaalin yhteistyössä asiakkaan kanssa, ja asiakas vastaa tuotteen myynnistä.

Yhteistyökumppaneita ja raaka-ainetoimittajia Lauraeus ei voi paljastaa, mutta molempia on sekä koti- että ulkomailta.

"On ehkä sattumaakin, että monet meidän prosessiin tarvittavien laitteiden valmistajat ovat suomalaisia."

Nanosellun raaka-ainetta sokeri- ja perunateollisuudesta riittää Lauraeuksen mukaan yllin kyllin. Perinteisesti ainevirrat ovat päätyneet rehuksi, mutta uusi käyttökohde olisi kannattavampi.

"Tämä tuo maatalouden arvoketjuun uuden mahdollisuuden tehdä nykyistä enemmän arvonlisää."