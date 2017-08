Neste on ottanut tähtäimeensä valmistaa muoveja uusiutuvista raaka-aineista. Tavoitteena on korvata öljy muovien raaka-aineena. Nesteen mukaan uusiutuvien muovien valmistusta on jo testattu.

"Ensimmäinen koetuotanto on tehty. Se onnistui", kertoo Nesteen viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja Osmo Kammonen.

Hänen mukaansa kaupalliseen tuotantoon päästään ensi vuonna. Nesteen kumppanina muovihankkeessa on huonekalujätti Ikea.

Nesteen kiinnostus muoveja kohtaan johtuu siitä, että yhtiö uskoo muovipakkaamisen lisääntyvän koko ajan.

Uusiutuvien raaka-aineiden käyttö on mahdollista myös liuottimien, maalien ja lukuisien muiden kemianteollisuuden tuotteiden valmistuksessa. Neste tutkii myös kierrätykseen kelpaamattoman jätemuovin käyttöä

"Tutkimme, miten sitä voisi käyttää fossiilisten polttoaineiden tuotannossa", kertoo Nesteen tutkimuksesta ja tuotekehittelystä vastaava johtaja Petri Lehmus.

Uusiutuva biodiesel tuo Nesteelle jo noin puolet yhtiön liikevoitosta. Yhtiö on laajentanut biodieselin raaka-ainepohjaa lukuisiin erilaisiin jätteisiin ja tähteisiin.

Niiden osuus on noussut noin 80 prosenttiin biodieselin raaka-aineista. Samalla kiistellyn palmuöljyn osuus on pudonnut radikaalisti.

Lehmuksen mukaan myös levien käyttöä biotuotteiden raaka- aineena tutkitaan edelleen. Toistaiseksi levien käyttö ei kuitenkaan ole kaupallisesti kannattavaa. .