Tästäkö korvaaja perunalastuille? Tutkijat kehittivät "meduusasipsejä"

Tanskalaistutkijat ovat löytäneet uusia tapoja hyödyntää meduusoja ihmisravintona. Asiasta kirjoittaa tiedejulkaisu Science Alert.

Juurimeduusoja on käytetty Kiinassa ravintona jo lähes 2000 tuhannen vuoden ajan.

Tutkijat keräsivät Tanskan rannikolta korvameduusoita, joihin sovellettiin useita valmistustapoja. He kokeilivat sekä perinteisiä kiinalaisesta kirjallisuudesta löytyneitä valmistustapoja sekä muita mahdollisia meduusan solurakenteeseen mahdollisesti sopivia tapoja.

Tanskalaiset tutkijat havaitsivat, että kun meduusa upotettiin 96-prosenttiseen etanoliin, se kuivui muutamassa päivässä. Lopputuloksena oli rapea herkku.

"Suuntuntumalla ja erityisesti ulkonäöllä on gastronomista potentiaalia", tutkimusryhmää johtanut Mie Thorborg Pedersen toteaa Science Alertille.

Nämä "meduusasipsit" voisivat ehkä jossain määrin korvata perunalastuja.

Tutkimusryhmän mukaan menetelmä voisi olla kaupallisesti kiinnostava, sillä se on tehokas, eikä vaadi alumiinisuolojen käyttöä.

Joidenkin mielestä meduusojen syöminen saattaisi olla ratkaisu meduusojen voimakkaan lisääntymiseen aiheuttamaan ekologiseen ongelmaan.

Tutkimuksen on julkaissut International Journal of Gastronomy and Food Science.

Science Alertin juttu