Taitavuorten sumumetsistä on löydetty kokonaan uusia sammalia ja jäkäliä

Suomalaistutkijat ovat vieneet Kenian eteläosassa sijaitseville Taitavuorille vedenkeräimiä ja muita mittalaitteistoja, joilla kerätään havaintoja metsien roolista kosteuden kaappaajina ja pidättäjinä.

Erityisesti vettä varastoivista jäkälistä ja sammalista on merkitystä, sillä alueelta on löydetty tieteelle kokonaan uusia jäkälä- ja sienilajeja. Lisäksi on havaittu kymmeniä sammal- ja jäkälälajeja, joita ei ole ennen tavattu Keniassa.

"Nämä löydökset korostavat entisestään vuoriston merkitystä monimuotoisuuden keskuksena Keniassa", sanoo Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen.

Hän kertoo, että useat puiden rungoilla ja oksilla kasvavat sammalet voivat suotuisissa olosuhteissa kaksinkertaistaa biomassansa yllättävän lyhyen ajan kuluessa.

Sammalpeite voisi kenties edistää veden varastoitumista myös eukalyptusmetsiin, joita on istutettu raivattujen luonnonmetsien tilalle.

Kun eukalyptus ja muut vieraslajit eivät kaappaa kosteutta sadepuiden tavoin, ilmakehän vedestä yhä suurempi osa haihtuu eikä sitä riitä ympäröiville tasangoille ruuantuotantoon.

Taitavuorilla on tehty Suomen Akatemian rahoituksella tutkimusta vuodesta 2004 ja Helsingin yliopiston tutkimusasema on toiminut Taitavuorilla vuodesta 2011.

Taitavuoret olivat kokonaan sademetsän peittämät vielä muutama sata vuotta sitten. Näistä sumumetsistä on enää jäljellä vain pari prosenttia, kertoo Taitan tutkimusaseman johtaja, professori Petri Pellikka.

Taitavuorilla tehtävällä kastetutkimuksella on liityntä Suomessa tehtäviin mittauksiin. Molemmat ovat merkittäviä ilmastonmuutokseen varautumisessa.

Lisäksi suomalaisen tutkimuksen kohteina ovat myös alueen alkuperäiset siemenkasvit kuten taitanpalsami ja yhdessä belgialaisten kanssa tutkitaan kotoperäisiä lintulajeja.

