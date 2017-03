Testi: Vartti avannossa ja mönkijällä kotiin – tässäkö pilkkijän henkivakuutus?

Talven mittaan on luettu useampikin surullinen uutinen – ihmisiä on menehtynyt hukkumalla ja kylmään veden varaan joutuessaan. Lähinnä kyse on ollut moottorikelkkailijoista ja kalastajista.

Koneviesti testasi Ursuitin kevyen pelastuspuvun toimivuutta turva-asusteena.

Pääsimme kokeilemaan pukua kevätjäille kylmiin ja märkiin olosuhteisiin. Yksi testaajista jopa pullautettiin heikkojen jäiden uhrina avantoon.

Ursuitin MPS on ohut umpinainen puku, joka puetaan päällysvaatteiden alle. MPS-puvun alle voi pukea kelin mukaan alus- ja väliasuja. Gore-Tex kalvolla varustettu asu hengittää kosteutta ulos, mutta ei laske vettä sisään. Puku on niin ohutta materiaalia, ettei se kestä käyttöä ilman suojaavia päällysvaatteita. Ohuen materiaalin ansiosta puvun olemassaoloa ei normaalioloissa kuitenkaan juuri huomaa muusta kuin hihansuiden ja kauluksen neopreeni-tiivisteistä. Puku on helppo pukea ja riisua. Vetoketjut ovat vesitiiviitä ja saumojen tikkaukset on kuumailmateipattu ja testattu vuotojen varalta. Painoa puvulla on alle kilo ja kokoja on saatavana välillä XS–XXL.

Kokeilupaikkana oli sulana pysyvä salmi, jossa oli vettä noin 1,70 m. Veden lämpötila oli lähellä nollaa. Ajatuksena oli, että kalastaja on mennyt mönkijällä kalaan ja putoaa pyydyksiä kokiessaan jäihin – joutunut siis sananmukaisesti pulaan. Paikka on noin puolentoista kilometrin päästä kotoa.

Koehenkilö käveli jäätä niin pitkään kuin se kesti ja kahlasi lopun matkaa syvimpään kohtaan. Paukkuliivi laukesi kastuessaan ja kannatteli veden varaan joutunutta, kääntäen uhrin myös turvalliseen asentoon selälleen. Pelastuspuku kelluttaa myös puvun sisään jäävän ilman avulla ja helpottaa uimista, mutta liivit kääntävät mahdollisesti loukkaantuneen henkilön paremmin ja varmemmin selälleen.

Veden varassa aikaa kului 15 min, minkä jälkeen koehenkilö nousi jäänaskalien avulla jäälle ja ajoi 1,5 km matkan mönkijällä kotiin. Pään pitäminen lämpimänä oli tuossa tilanteessa ensiarvoisen tärkeää.

Kokeilun perusteella on selvää, että kevyt pelastuspuku antaa huomattavasti lisää ”peliaikaa” veden varaan joutuneelle. Puku ei laske vettä lävitseen ja alusvaatekerta sekä puvun sisään jäänyt ilma säilyttävät ruumiinlämpöä. Loputtomiin puku ei kuitenkaan lämpöä pidä – tunnin tai kahden lisäaika riittää kuitenkin useimmiten pelastamaan kylmettymiseltä.

Teksti on lyhennelmä Koneviestin jutusta, jossa käsitellään tuotteen ominaisuuksia tarkemmin.

