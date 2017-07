Toyotan rallitallin saaminen Suomeen oli Tommi Mäkiseltä melkoinen saavutus: "Tuotekehitys jatkuu tauotta"

Vajaa pari vuotta sitten Tommi Mäkinen solmi sopimuksen Toyotan tehdastallin vetämisestä. Aivan kylmiltään mies ei tähän valtavaan haasteeseen lähtenyt.

"Oma ralliurani oli yksi tärkeimmistä seikoista, jotka vaikuttivat päätöksentekoon. Kun on itse ajanut MM-sarjaa, niin sitä on valtavasti hyötyä tallin päivittäisten rutiinien hoitamisessa."

"Toinen olennainen asia oli se, että olimme vajaan kymmenen vuoden aikana tehneet yli sata täysiveristä N-ryhmän ralliautoa tehtaassamme", Tommi Mäkinen kertoo.

Yhteistyö Toyotan kanssa lähti liikkeelle kolmisen vuotta sitten, kun Tommin japanilainen ystävä pyysi järjestämään ajokoulun rallia ajavalle Toyotan pääjohtajalle Akio Toyodalle. Mäkisen ja Toyodan välillä kemiat kohtasivat enemmän kuin hyvin. Ajokoulusta innostuneena pääjohtaja tilasi Tommi Mäkinen Racingilta nelivetoisen ralliauton käyttöönsä.

"Siinä sivussa puhelimme ralleista, WRC-autoista ja monesta muusta moottoriurheiluun liittyvästä asiasta. Siinä se meidän hankkeemme kehittyi ja palaset alkoivat loksahdella paikoilleen", Tommi Mäkinen muistelee.

Rallitallin pääpaikan saaminen Suomeen oli melkoinen saavutus. Aasialaisessa kulttuurissa faktojen ja rutiinien lisäksi myös henkilökohtaisten suhteiden on osuttava yksiin, mikäli halutaan tehdä pitkäjänteistä ja tuloksellista yhteistyötä. Mäkisen avoimen rehellinen, perisuomalainen toimintatapa vakuutti Akio Toyodan, ja sopimus syntyi.

Alussa pieni huippuammattilaisten joukko löi Tommin johdolla viisaat päät yhteen ja mietti, kuinka voidaan tehdä kilpailukykyinen WRC-auto mahdottoman kireällä aikataululla.

Tieto ja ideat jalostuivat tiimityön tuloksena, ja tallille hankittiin paras mahdollinen kalusto ja työvälineet. Mäkisen mukaan ilman nykyaikaisia tietokoneohjelmia ja muita laitteita aikataulu olisi taatusti venähtänyt pitemmäksi. Moni asia saadaan suunnitelluksi tietokoneen 3D-ohjelmilla ja lujuuslaskennan sovelluksilla hyvin toimivaksi ja kestäväksi.

Mutta kaikesta huolimatta edelleenkin tarvitaan uskomattoman paljon kilpailuvauhtisia testikilometrejä ennen kuin konstruktion toimivuudesta voidaan olla varmoja.

"Parisen vuotta sitten aloitellessamme Toyotan kanssa meitä oli kasassa kymmenkunta ammattilaista. Tällä hetkellä tiimissä 120 ihmistä töissä ja eri kansallisuuksiakin on 13. Valtaosa väestä eli noin 70 prosenttia on Suomesta", Tommi Mäkinen selventää.

Kansainvälisen autoliitto FIA vahvistaa säännöt kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Kyllin pitkä ajanjakso takaa sen, että tallit ja tehtaat voivat tehdä määrätietoisemmin tuotekehitystä, kun jatkuvista sääntömuutoksista ei ole uhkaa. Tämän vuoden alusta voimaan tulleet säännöt takaavat Mäkisen vetämälle Toyota Gazoo Racingille työrauhan vuoteen 2022 asti.

"On muistettava ettei auto koskaan ole valmis. Tuotekehitys jatkuu tauotta, mutta jo nyt on kuitenkin hieman helpompi hengittää, kun muutama MM-ralli on jo takana", Tommi Mäkinen tunnustaa helpottuneena.

Tiimissä on koko ajan tehty uutta, jonka takia prosessin standardisointi on ollut hankalaa. Selkeälinjainen tuotantorytmi alkaa kuitenkin pikku hiljaa hahmottua. Näin päästään esivalmistelevaan työhön säännöllisemmin ja piikit työmäärässä jäävät pois. Jo nyt olemassa oleva pieni rekrytointitarvekin on sen jälkeen helpompi toteuttaa.

Toyotan pääjohtajaa ei tallin fyysinen sijainti kiinnostanut. Tärkeintä ovat tulokset maailman rallipoluilla. Tommi arvioi, että nykyinen sijainti on yksi tallin valteista. Keski-Suomessa tuotekehitystä voidaan tehdä napakasti, sillä Jyväskylän alueen monipuolinen tiestö on oivallinen testauskenttä.

Työntekijöiden löytäminen Toyota Gazoo Racingille ei ole ollut hankalaa. Alalle hakeutuvat ovat äärimmäisen omistautuneita työlleen ja pitävät tallin menestystä sydämenasianaan. Työtä tehdään erittäin sitoutuneesti ja huippuluokan ammattitaidolla. Talli luonnollisesti kouluttaa uudet työntekijät alan saloihin.

"Kouluttajat ovat tallimme kokeneimpia mekaanikkoja, sillä työhön menemällä on mahdollista päästä perille ralliauton toiminnasta. Eli vain kantapään kautta ja näppituntumalla on mahdollista oppia tälle alalle", Mäkinen muistuttaa.

Valmista mekaanikkoa tuskin koskaan tuleekaan, sillä työympäristössä on erittäin paljon alati muuttuvia asioita. On osattava myös improvisoida, sillä eteen saattaa tulla uusia tilanteita, jotka on ratkaistava viivyttelemättä.

Tiimin kuljettajavalinnoista Tommi toteaa, että pyrimme valitsemaan parhaat saatavilla olevat kuljettajat, ja silloin tilanne oli tämä eli kolme suomalaista potentiaalista kuskia. Ensi vuoden tilannetta tarkastellaan uudelleen loppuvuodesta.

Tommi Mäkisen tavoitteena on rakentaa uutta suomalaista toimintakulttuuria alalle. Suomesta on puuttunut oma huippuluokan rallitallin toimintatapa, koska maassamme ei aiemmin ole yhtä laajamittaisesti maailman huippuluokan ralliautoja tehty. Mäkinen arvioi, että kun osaaminen on vahvasti suomalaisissa käsissä, niin tallin toiminnan jatkuvuus on turvatumpaa kaikissa tilanteissa.

Työviihtyvyys tuntuu olevan kohdallaan, sillä vain neljä ihmistä 120 hengen joukosta on lähtenyt muihin töihin.

"Olemme tehneet lujasti töitä. Ammattilaiset ovat ottaneet työkaluista täyden hyödyn irti. Nyt meillä on kasassa herkästi reagoiva ammattilaisten tiimi", kehuu Tommi Mäkinen.