Tutkijat: Peruna selviää ja kukoistaa Mars-planeetan olosuhteissa

Andeilta pohjoiseen matkannut C-vitamiinipommi, peruna, on sitkeä sissi.

Jo ennestään on tiedetty, että perunat kasvavat äärimmäisissä olosuhteissa. Peruna selviää jopa Suomen kesästä.

Nyt peruna on osoittanut olevansa valmis suuntaamaan kohti punaista planeettaa. Kansainvälinen perunainstituutti CIP on toteuttanut tutkimusten sarjan, jonka tavoitteena on selvittää, voivatko perunat kasvaa maan ulkopuolella.

Tulokset ovat lupaavia. Tällä hetkellä perunantaimet koelaatikossa kukoistavat. Ne ovat jopa kasvattaneet mukuloita.

Koeolosuhteet matkivat Marsin vuorokausisykliä ja lämpötilaa, säteilyä, ilmanpainetta sekä ilmakehän koostumusta.

"Jos kasvit sietävät näitä äärimmäisiä olosuhteita, niillä on hyvät mahdollisuudet kasvaa Marsissa. Teemme useita kokeita selvittääksemme, mitkä perunalajikkeet kasvavat parhaiten", sanoo tutkija Julio Valdivia-Silva maan ulkopuolista elämää kartoittavasta SETI-instituutista.

Tutkijat ovat aiemmin jalostaneet perunoita, jotka kestävät suolaista maaperää ja kuivia olosuhteita.

Yksi kokeessa käytetyistä lajikkeista suunniteltiin alun perin sietämään Bangladeshin rannikkoalueiden suolaista maaperää.

Perunan kasvua voi seurata reaaliajassa täältä.