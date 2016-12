Vaihda vanhat jouluvalot ledeihin, niin ei tarvitse enää temppuilla ajastuksen kanssa

Jouluvaloissa kannattaa suosia ledejä, sillä niiden kulutus on vain murto-osa vanhojen jouluvalosarjojen kulutuksesta, neuvotaan sähkölaitokselta. Sähkönkulutusta ei useinkaan ilmoiteta valojen pakkauksessa, vaan se täytyy laskea, kun teho on ilmotettu watteina lamppua kohti.

Yleensä led-valosarjojen teho on lamppujen määrästä riippuen 0,5—6 wattia. Esimerkiksi 8 lampun sarjan teho 0,5 wattia, 30 lampun sarjan 2,4 wattia ja 80 lampun sarjan teho 6 wattia.

Moni ajastaa valot toimimaan vain pimeän aikaan, mutta pienitehoisten led-valosarjojen kanssa ajastimen käyttö ei tuo merkittävää säästöä. Kahdeksan lampun sarjassa säästöä ei tule lainkaan, vaikka valot palaisivat vain kolmasosan vuorokaudesta.

Sen sijaan jos valosarjan teho on yli 6 wattia tai käytössä on perinteisiä lamppusarjoja, sammuttaminen yöksi ja päivänvalon aikaan on järkevää ja tuntuu jo kukkarossa.

Perinteisten valosarjojen teho alkaa usein 21 watista ja saattaa olla jopa 100 wattia, joten niiden käyttäminen on huomattavasti ledejä kalliimpaa. Näppärintä on silloin käyttää ajastinta.

Kahdeksan lampun led-valosarjalla valaisu maksaa vain 20 senttiä kolmen kuukauden ajan. Jos lamppuja on 80, niiden jatkuva polttaminen maksaa 2,30 euroa ja ajastettuna 0,80 euroa.

Sen sijaan vanha 216 lampun valosarja, jonka teho on 93,3 wattia, kuluttaa kolmessa kuukaudessa ajastettuna 11,50 euroa ja koko ajan päällä olevana 34,60 euroa.

Kun valosarja on mennyt rikki, se pitää vielä sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteisiin. Tuotteet sisältävät elektroniikkaa, joka saadaan SER-keräyksessä talteen.