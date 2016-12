Volkswagen sai luvan korjata loputkin kohudieseleistä

Suomessa on korjattu noin kolmannes Volkswagen-konserninkohudieseleistä, joihin on tähän mennessä ollut saatavilla korjausratkaisu, kertoo maahantuoja. Kaikkiaan tällaisia autoja on Suomessa 37 000.

Saksassa viranomaiset (KBA) ovat nyt hyväksyneet kaikki loputkin tekniset korjaukset, minkä jälkeen maahantuoja voi aloittaa takaisinkutsujen lähettämisen kyseisiä autoja omistaville asiakkaille.

Nyt hyväksytyt korjaustoimet koskevat EA 189 -tyypin dieselmoottoreita. Tämän jälkeen takaisinkutsukampanjaan kuuluu Suomessa kaikkiaan noin 53 000 autoa, johon sisältyy aiemmat 37 000 autoa. Suomessa maahantuoja lähettää takaisinkutsukirjeen asiakkaille, joiden autoja takaisinkutsu koskee.

Volkswageneita, Audeja ja Seateja maahantuova VV-Auto kertoo, että korjaukset kestävät puolesta tunnista tuntiin. Korjaukset ovat asiakkaille maksuttomia.

Ongelmallisia moottorinohjainlaitteita on VV-Auton mukaan niin suuri määrä, että takaisinkutsut toteutetaan KBA:n kanssa sovitussa aikataulussa. Tästä johtuen takaisinkutsut eivät ala samanaikaisesti kaikille malleille ja moottori- sekä vaihteistoversioille.

Volkswagen joutuu korjaamaan tiettyjä dieselmoottoreitaan jäätyään kiinni typen oksidipäästöjen manipuloinnista mittaustilanteissa. Viime vuonna paljastunut manipulointi johti suureen kohuun, joka on vahingoittanut yhtiön mainetta.