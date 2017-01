Tunnetko jo hypistelymuhvin?

Joensuulainen kulttuurisihteeri Sari Suvanto tunnetaan intohimoisena neulojana. Hän sukkuloi netissä ja etsii ideoita, eikä turhaan: tänä talvena brittiläisisltä sivuilta löytyi hauska idea: muhvit, joita voi käsien lämmittämisen sijaan käyttää rauhoittumisen ja materiaalien hypistelyn välineenä.

Ensimmäiset hypistelymuhvit on jo innokkaasti otettu käyttöön Pohjois-Karjalan muisti -yhdistyksen järjestämissä ryhmäkokoontumisissa.

Muistisairaus ei katso ikää, vaan voi osua työikäistenkin kohdalle. Työikäisten muistisairaiden ryhmässä kaksi Pirjoa, Kerttu ja Helena pitävä hypistelymuhveja mukavana ideana. Pirjolle ruskeasta napista muistuu suklaakonvehti mieleen. Puhuminen ei ole kaikille muistisairaille helppoa, eikä asioiden hahmottaminen. Mutta käsissä villainen, pörröinen muhvi tuntuu hyvältä.

"Hypistelymuhvissa parasta on, että se on aikuisen ajatuksella, huolellisesti aikuiselle tehty. Ihmisellä on luontainen tarve tunnustella asioita ja pitää käsissään jotakin. Nämä muhvit varmasti palvelevat muistisairaita hyvin" Pohjois-Karjalan muisti -yhdistyksen toiminnanjohtaja Leena Knuuttila kiittelee ideaa.

Idean äiti Sari Suvanto on saanut talkooavukseen joensuulaisen Eija Sinkkosen. Heillä on yhteistä kokemusta jo sukkatempauksesta, jossa sukkia kudottiin ja lahjoitettiin vanhuksille. Nyt he tekevät hypistelymuhveja suurella sydämellä. Ja organisoivat Facebook-sivuilla kampanjaa, johon kuka tahansa neuloja, virkkaaja tai ompelija voi osallistua.

"Kyllä tässä on antamisen ajatus taustalla. Missään nimessä emme halua muuttaa tätä bisnekseksi. Sadat käsityöharrastajat haluavat olla mukana tässä hankkeessa, koska tuntuu tärkeältä saada auttaa ja tehdä persoonallisia töitä ja lahjoittaa ne ihmisille, joille niistä on oikeasti iloa", Eija Sinkkonen sanoo.

Sari Suvanto kertoo, että hypistelymuhvista on jo tekeillä opinnäytetyö. Sitä kokeillaan myös kouluissa, jos sen avulla voidaan lisätä esimerkiksi levottomien nuorten keskittymiskykyä.

