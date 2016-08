Ministerisalkut jaetaan alkuviikosta

Tulevan hallituksen salkkujako ratkeaa viimeistään torstaina, sanoo hallitusmuodostaja Juha Sipilä (kesk.). Uuden hallituksen ministeriöjaosta on tarkoitus keskustella tänään hallitusneuvotteluissa, mutta ratkaisuja ei ole vielä tarvetta tehdä.

Sipilä ei kommentoinut sitä, onko ministerien määrän supistaminen 12 ministeriin edelleen realistinen ajatus. Sipilä on aiemmin ilmaissut haluavansa vähentää ministerien määrän tusinaan.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soinin mukaan ministerivalinnat on tarkoitus tehdä viimeistään keskiviikkona.

Soinin mukaan salkkujen jako edellyttää sovittelutyötä puolueen sisällä ja työ on Soinin mukaan tuskallista. "Jokaisella puolueella on moninkertainen määrä päteviä ihmisiä ministereiksi. Siinä se tuska on, että miten sitä tilannetta meistä kukin käsittelee omassa taustaryhmässään", Soini sanoi maanantaina saapuessaan hallitusneuvotteluihin.

Soinin mukaan ministerien määrä vähenee uudessa hallituksessa, mutta hän ei vielä halunnut arvioida ministerimäärää. Myös poliittisten valtiosihteerien määrä vähenee.

Kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stubbin mukaan uuden hallituksen ministerinsalkuista päätetään hallitusneuvotteluissa kaikista viimeiseksi. Hän ei usko salkkujen jaon tuottavan vaikeuksia, koska neuvottelut ovat tähän saakka sujuneet hyvin.

Stubbin mukaan hallitusneuvotteluissa viilataan enää hallitusohjelman tekstejä.