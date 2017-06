Varhaisperunan istuttajia jo liikkeellä Turun saaristossa

Rymättyläläinen Antti Ruohonen istutti muutaman vaon varhaisperunaa lauantaina, helmikuun viimeisenä päivänä. "Enemmänkin olisi voinut istuttaa, sillä maa oli sopivan kuivaa." Naapurikunnassa Paraisilla oli myös joku kokeilija liikkeellä samana päivänä.

Ruohonen pääsi pellolle varhain myös vuosi sitten. Silloin ensimmäiset varhaisperunat saatiin maahan 7. maaliskuuta. "Jonkinlaista satoakin niistä saatiin ja nostamaan päästiin viikkoa ennen koulujen päätöstä. Älyttömän pitkään perunat olivat maassa, yli 80 päivää, ja hitaasti ne kasvoivat", Ruohonen kertoo.

Tavanomaiseen aikaan huhtikuussa istutettuja perunoita päästään nostamaan yleensä 60 päivän päästä.

Talvi on ollut leuto koko maassa ja erityisesti Turun saaristossa, missä lunta on ollut niin vähän, ettei hiihtämisestä ole tullut oikein mitään. Pari viikkoa on ollut lumetonta, joitain varjoisia metsänreunoja lukuun ottamatta, eikä routaa ole ollut koko talvena, Ruohonen kertoo.