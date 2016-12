Yle: Maaseudulla keikkalääkäri tienaa hyvin

”Kokemus on osoittanut, että kustannus per lääkärihenkilötyövuosi on noin puolitoistakertainen verrattuna normaalin virkaehtosopimuksen mukaisiin korvauksiin”, kertoo Ylen Kainuun uutisten haastattelema Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän terveysjohtaja Mauno Saari .

Keikkalääkäri voi tienata syrjäisessä kunnassa helposti jopa 20000 euroa kuukaudessa. Tienesti riippuu pitkälti siitä, missä päin keikkatyökohde sijaitsee.

”Keikkalääkärifirmoilla on eri puolilla maata erilaisia kohteita. Lisäksi joku kohde alueen sisälläkin on suositumpi kuin toinen. Se tietenkin vaikuttaa siihen hintaan, millä firma saa yksittäisen lääkärin lähtemään kohteeseen. Esimerkiksi Kuhmoon rekrytoitaessa 100 euroa tunnilta ja sen ylikin ei ole mikään poikkeus.”

www.yle.fi