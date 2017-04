Ähtäriin tulevat pandat saavat oman vakuutuksen – Kiinasta tulee eläintenhoitajia perehdyttämään suomalaishoitajia

Ähtärin eläinpuistoon tulevat jättiläispandat saavat oman vakuutuksen, kertoo Ähtäri Zoon toimitusjohtaja Juhani Haapaniemi.

"Arvelisin, että kiinalaiset hoitajat viipyvät Ähtärissä joitakin kuukausia", sanoo Haapaniemi.

Perehdytysaika ei Haapaniemen mukaan ole vielä täsmentynyt, kuten ei sekään, kuinka monta kiinalaishoitajaa on tulossa.

Vakuutus hankitaan sen varalta, että jompikumpi Ähtäriin tulevista pandoista sairastuu vakavasti tai kuolee.

"Tällaisiin vakuutuksiin on olemassa kansainvälisiä vakuuttajia", toteaa Haapaniemi.

Kiinan presidentin Xi Jinpingin juuri päättyneellä Suomen-vierailulla vahvistui, että Kiina lainaa kaksi jättiläispandaa Suomeen 15 vuodeksi. Pandojen odotetaan saapuvan Suomeen viimeistään tämän vuoden joulukuussa.

Sitä, minkä verran Suomi maksaa Kiinalle osuudestaan pandahankkeessa, ei kerrota julkisuuteen. Haapaniemen mukaan kukin pandasopimus neuvotellaan erikseen. Esimerkiksi Edinburghiin tullut pandapariskunta maksoi brittilehti Guardianin mukaan noin 700 000 euroa vuodessa.

Toimitusjohtaja Haapaniemi toivoo, että Vaasan hallinto-oikeus tekee nopeasti ratkaisun valituksesta, joka liittyy Ähtärin pandatalon rahoitukseen.

Ähtäriläinen mies on valittanut hallinto-oikeuteen omavelkaisesta takauksesta, jonka Ähtärin kaupunki on myöntänyt pandatalolle. Summa on 8,2 miljoonaa euroa. Hallinto-oikeus pani takauksen täytäntöönpanokieltoon viime perjantaina siksi aikaa, että lopullinen päätös tehdään.

"Pandatarha rakennetaan kiinteistöleasingilla, mikä tarkoittaa, että rakennettava kohde on lainan vakuutena. Sen lisäksi tarvitaan myös kaupungin takaus", selvittää Haapaniemi.

Haapaniemen mukaan vaihtoehtoja on siinäkin tapauksessa, että hallinto-oikeus pitää valitusta perusteltuna. Miltä taholta takausta silloin lähdettäisiin hakemaan, sitä hän ei kerro.

"En halua lähteä spekuloimaan", sanoo Haapaniemi.