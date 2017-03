Ahmanmetsästyksessä kaadettu kaksi naarasta

Lappiin on tänä vuonna saatu poikkeusluvat kahdeksan ahman kaatoon. Kyse on ensimmäinen kerta 35 vuoteen, kun ahmoja on saanut luvallisesti metsästää.

Maa- ja metsätalousministeriö perusteli poikkeuslupia merkittäviä porovahinkoja aiheuttavien yksilöiden poistamiseksi.

Lupaehtojen mukaan naaraita, joilla on poikasia, ei pitäisi ampua. Jahdin järjestäjien on pyrittävä varmistamaan, ettei ammuttavalla naaraalla ole alle vuoden ikäisiä pentuja.

Käytännössä se on mahdotonta.. Edes urosta ja naarasta on mahdotonta erottaa ennen kaatoa.

Jälkikäteen on paljastunut, että kaksi seitsemästä perjantaihin mennessä kaadetusta ahmasta on ollut naaraita. Kaadetut ahmat päätyvät Luonnonvarakeskuksen tutkittaviksi.

Luonnonvarakeskus arvioi, että Suomessa on noin 220-250 ahmaa. Ahmojen määrä on moninkertaistunut 15 viime vuoden aikana.

Ahmat elävät pääosin pohjoisilla tunturialueilla ja itäisillä metsäalueilla. Lisäksi Suomenselälle siirtoistutettiin 1990-luvulla muutaman kymmenen yksilön ahmakanta.

Luontojärjestöt ovat kritisoineet ahmanmetsästystä tiukasti.