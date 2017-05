Alkuviikkolla on lämmintä – loppuviikosta sää viilenee

Alkavan viikon alkupuoli on lämmin kuten viikonloppukin on ollut, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Sadekuuroja on kuitenkin odotettavissa siellä täällä.

Torstaina Suomen yli liikkuu sadealue. Loppuviikolla on tämänhetkisen arvion mukaan alkuviikkoa viileämpää ja epävakaista. Takatalveksi loppuviikon säätä ei kuitenkaan ole syytä nimittää, arvioidaan Ilmatieteen laitoksella.

Ruohikko- ja metsäpalovaroituksia on annettu useille alueille eteläisessä Suomessa. Metsäpalovaroitus on voimassa Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Ilmatieteen laitoksen mukaan metsäpalon vaara on ilmeinen ja aiheutuu kuivuudesta. Tuulisella säällä palot leviävät nopeasti.

Ruohikkopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Ruohikkopalovaara annetaan tilanteessa, jossa edellisen vuoden kuiva ruoho voi syttyä palamaan, vaikka puusto ei vielä helposti sytykään.

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa tehdä alueilla, joilla on voimassa metsä- tai ruohikkopalovaroitus.