Kysely paljastaa: Näin miesten ja naisten huonekasvimieltymykset eroavat

Biolanin teettämän tuoreen kuluttajakyselyn mukaan iso osa suomalaisista ei voisi kuvitella kotiaan ilman huonekasveja.

Kyselyn perusteella naisten suosikiksi nousi orkidea. Miesten suosituin huonekasvi on sen sijaan kaktus. Suosikkeja ovat yleisemmin perinteiset ja helppohoitoiset kasvit, ja vain pieni osa vastaajista lähtee metsästämään trendikasveja.

Suomalaisten huonekasvisuosikkeja ovat kyselyn mukaan kaktus, orkidea, rahapuu, jukkapalmu ja saintpaulia. Naisilla orkidea on selvä suosikki 42 prosentin ääniosuudella. Miehet ovat omasta suosikistaan vielä yksimielisempiä; sillä heistä joka toinen valitsisi kaktuksen.

Suomalaiset laittavat kasveja huoneisiin, joissa vietetään eniten aikaa. Suosikkipaikka huonekasville on olohuone. Lähes joka toisella vastaajalla vehreyttä löytyy makuuhuoneesta ja joka kolmannella keittiöstä.

"On hyvä, että tiloissa, joissa oleskellaan paljon, on kasveja. Kasvit parantavat sisäilman laatua tuottamalla happea ja haihduttamalla kosteutta lehdistään. Kasvit myös pystyvät imemään ilmarakojensa kautta haitallisia yhdisteitä ja hajottamaan niitä. Kauneutensa lisäksi huonekasveilla on siis paljon hyödyllisiä ominaisuuksia", Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula kertoo tiedotteessa.

Biolanin teettämä kuluttajakysely huonekasvien hoidosta toteutettiin sähköisesti lokakuussa 2017 ja siihen vastasi 1000 suomalaista. Vastaajista 51 prosenttia oli naisia ja 49 prosenttia miehiä.