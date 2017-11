Poro tapettiin Taivalkoskella – ratkaisevan vihjeen antajalle luvassa 2000 euron palkkio

Taivalkosken Tyräjärven eteläpuolella olevan Kälkäjänlammen luota on löytynyt tapetun poron jäänteet. Tapauksen ratkeamiseen johtavasta vihjeestä on luvattu 2 000 euron palkkio.

Oulun poliisilaitos kertoo tiedotteessaan, että poliisilla on syytä epäillä asiassa rikosta. Poliisin mukaan Kälkäjänlammen luona olevalla sorakuopalla on ollut syksyn aikana metsästäjiä leiriytyneenä ja on mahdollista, että heillä olisi jotain tietoa asiasta.

Pudasjärven merkkipiiri, johon kuuluu useita alueen paliskuntia, on luvannut tuomioon johtaneesta vihjetiedosta 2000 euron palkkion.

Vihjeitä voi antaa suoraan Taivalkosken poliisille tai Oulun poliisilaitoksen vihjepuhelimeen 0295 416 194 tai sähköpostiin vihjeet.oulu@poliisi.fi.