Törkeä metsästysrikos Nousiaisissa: Poika ampui suden – metsästyksenvalvoja-isä piilotti kallon

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa ensi viikolla tuomionsa Nousiaisissa syksyllä 2015 tapahtuneesta suden salakaadosta. Syyttäjä vaatii tapauksessa tuomiota törkeästä metsästysrikoksesta, avunannosta törkeään metsästysrikokseen sekä laittomasta saaliin kätkemisestä.

Osallisena tapahtumissa oli metsästyksenvalvoja, joka syyllistyi haastehakemuksen mukaan saaliin laittomaan kätkemiseen sekä virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Käräjäoikeuteen toimitetusta haastehakemuksesta selviää, että suden ampunut mies oli syksyisenä iltana pimeän aikaan liikkeellä omalla henkilöautollaan. Autossa oli matkustajana haastehakemuksen mukaan naispuolinen syytetty.

Mies ampui suden kuljettamastaan ajoneuvosta tai sen suojasta yhdellä laukauksella käyttäen apunaan Remington-merkkistä kivääriä. Samaan aikaan nainen näytti valaisimella valoa suden suuntaan.

Osuman jälkeen mies käveli haastehakemuksen mukaan suden luokse ja ampui sitä kaksi kertaa.

Myöhemmin mies hävitti suden ruhon sen kalloa lukuun ottamatta. Kallon mies laittoi asuintalonsa autotallin pakastimeen.

Syyttäjän mukaan metsästysrikosta on pidettävä kokonaisuutena arvostellen törkeänä. Syyttäjä perustelee teon törkeyttä sillä, että susi on ammuttu metsästyslain vastaisesti tieltä moottorikäyttöisestä ajoneuvosta tai sen suojasta. Lisäksi metsästyksessä on käytetty apuna valoa, vaikka valon käyttö on kielletty metsästyslaissa. Syyttäjä vaatii ampujalle enimmillään vuoden ja kahden kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta.

Valoa sutta kohti näyttäneelle naiselle syyttäjä vaatii tuomiota avunannosta törkeään metsästysrikokseen. Syyttäjä vaatii hänelle ehdollista vankeusrangaistusta.

Laittomasta saaliin kätkemisestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta syyttäjä vaatii syytettä ampujan metsästyksenvalvojana toimineelle isälle, joka on haastehakemuksen mukaan säilyttänyt suden kalloa asuintalonsa autotallin pakastimessa. Hänelle syyttäjä vaatii sakkorangaistusta.

Suden ampunut mies on syyttäjän mukaan määrättävä metsästyskieltoon vähintään neljäksi vuodeksi.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Turun Sanomat.