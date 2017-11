Villejä metsäpeuroja siirrettiin Kuhmosta Länsi-Suomen kansallispuistoihin

Metsäpeuroja on siirretty marraskuun alussa Etelä-Pohjanmaalle Lauhanvuoren kansallispuistoon ja Pirkanmaalle Seitsemisen kansallispuistoon.

Alueille on tuotu sekä tarhattuja että villinä kasvaneita, luonnosta pyydystettyjä yksilöitä.

Villit metsäpeurat pyydettiin Kuhmosta. Kaikkiaan kolmen eläimen pyydystysoperaatioon tarvittiin 12 henkeä, helikopteri sekä kuljetuskalustoa. Metsäpeurat tainnutettiin nukutusnuolien avulla ja kuljetettiin auton peräkärryssä määränpäähänsä.

Lauhanvuoressa elää nyt viisi eläintarhoissa kasvanutta peuraa ja yksi villi hirvas. Seitsemiseen on tuotu villinä kasvaneet hirvas ja vaadin. Myöhemmin marraskuussa niiden joukkoon tuodaan tarhattuja eläimiä.

Eläimet asuvat uudessa ympäristössään ensiksi totutustarhassa. Tulevina vuosina luontoon vapautetaan nuoria, totutustarhassa syntyneitä metsäpeuroja.

Jos metsäpeurojen totutus sujuu suunnitelman mukaan, ensimmäiset metsäpeurat vapautetaan kansallispuistoihin vuoden 2019 aikana.

Suomenselkä on metsäpeuran alkuperäistä levinneisyysaluetta. Metsäpeurojen siirto on osa Metsähallituksen eräpalveluiden koordinoimaa Metsäpeura Life -hanketta, jonka tavoitteena on palauttaa metsäpeura seudulle Seitsemisten ja Lauhanvuoren kansallispuistojen kautta.

Hankkeessa kunnostetaan myös metsäpeuralle sopivia elinympäristöjä. Hankkeen budjetti on reilut 5 miljoonaa euroa, josta eläinten palautusistutusten kustannukset ovat noin miljoona euroa.

Hankkeen rahoituksesta 60 prosenttia on peräisin EU:lta. Lopusta vastaavat maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö sekä hankkeen kymmenen kumppania.

Siirto-operaation vaiheita voi seurata hankkeen verkkosivuilta metsäpeurapäiväkirjasta.