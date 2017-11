Poliisi neuvoo: Toimi näin, jos susi tulee pihaan

Itä-Suomen poliisilaitos on julkaissut Facebook-sivuillaan vinkkejä suden pihavierailun varalle. Päivityksessä muistutetaan, että samat ohjeet koskevat muitakin suurpetoja eli karhua, ilvestä ja ahmaa.

Susien pihavierailut ovat luonteeltaan erilaisia. Kaikkiin susien pihavierailuihin ei liity akuutin hengen ja terveyden tai omaisuuden vaaraa, sudet saattavat kulkea lähellä ihmisasutusta yksittäisiä kertoja.

Suden lajityypilliseen käyttäytymiseen liittyy ihmisten karttaminen. Esimerkiksi suden ja ihmisen kohtaamistilanteissa, jossa petoeläin lähestyy ihmistä tai ei lähde poistumaan paikalta, on pidettävä sellaisena vaaran aiheutumisena, joka muodostaa poliisille välittömän toimintavelvollisuuden. Tällöin on syytä olla heti yhteydessä hätäkeskukseen.

Hätäkeskukseen tulee olla yhteydessä myös silloin, jos susi on aiheuttanut henkilövahingon, se on loukkaantunut tai sairas tai se on ollut osallisena liikenneonnettomuudessa. Lisäksi poliisi neuvoo olemaan yhteydessä hätäkeskukseen silloin, jos susi on aiheuttanut merkittävän koti- ja tuotantoeläinvahingon.

Jos susi on tehnyt yksittäisen koti- tai tuotantoeläinvahingon, poliisi kehottaa olemaan ensisijaisesti yhteydessä alueen maaseutuelinkeinoviranomaiseen tai petoyhdyshenkilöön.

Jälkihavainnot ilmoitetaan tutulle metsästäjälle tai oman alueen petoyhdyshenkilölle, ei hälytyskeskukseen. Petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot löydät riista.fi -sivuilta.

Riistanhoitoyhdistysten nimeämät petoyhdyshenkilöt huolehtivat pihaan ilmestyneiden jälkien maastotarkastuksesta ja niiden kirjaamisesta suurpetojen havaintojärjestelmään (TASSU).

Poliisin lisäksi myös riistakeskuksella on oikeus määrätä suurpedoille karkotustoimenpiteitä tai viimesijaisena keinona lopettaa vaaraa tai merkittävää vahinkoa aiheuttava suurpeto. Sen vuoksi havainnoista ilmoittaminen viranomaisille on tärkeää, jotta viranomaiset voivat tarvittaessa puuttua suurpetojen toimintaan.

Pihavierailuksi lasketaan kaikki alle 100 metriä asuin- tai tuotantoeläinrakennuksesta tehdyt näkö- ja jälkihavainnot. Tyhjillään olevia vapaa-ajanasuntoja ei oteta huomioon.

Itä-Suomen poliisin Facebook-päivityksen pääset katsomaan tästä.