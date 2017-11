Ruotsalaistutkimus: Metsästyskoiran omistaminen ehkäisee sydän- ja verisuonitauteja

Tuoreen Uppsalan yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan koiran omistajilla on muita alhaisempi riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.

Kaikkein alhaisin sydäntautiriski oli niillä, joiden koira lasketaan metsästyskoiraksi. Metsästyskoiraksi lasketaan esimerkiksi ajokoirat, terrierit ja noutajat.

Tutkijoiden mukaan koiran omistaminen voi lisätä fyysistä aktiivisuutta. He myös huomauttavat, että on mahdollista, että aktiiviset ihmiset hankkivat koiran muita helpommin.

Tutkimuksessa tutkittiin 3,4 miljoonaa 40-80 -vuotiasta ruotsalaista. Heidän tietojaan verrattiin tilastoihin koiran omistamisesta.

Tutkimuksen aineisto kerättiin vuosina 2001-2012.

Dog ownership and the risk of cardiovascular disease and death –a nationwide cohort study -tutkimuksen on julkaissut Scientific Reports-tiedejulkaisu.