Ajokeli paikoin vaarallinen lumipyryn takia, Juuassa kuolonkolari

Aamuliikenne on käynnistynyt tänään paikoin erittäin huonossa ajosäässä. Ajokeli jatkuu huonona tai erittäin huonona maan itä- ja pohjoisosissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan ajokeli on erittäin huono lumipyryn vuoksi Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Onnettomuusriski alueilla on huomattava, Ilmatieteen laitos varoittaa.

Myös jalkakäytävät ovat paikoin todella liukkaita.

Lumisateen takia ajokeli on puolestaan huono Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa.

Merialueille on annettu varoituksia kovasta tuulesta.

Juuassa usean ajoneuvon onnettomuus - yksi kuollut

Juuassa Pohjois-Karjalassa henkilöauton kuljettaja on kuollut usean ajoneuvon onnettomuudessa, kertoo poliisi. Valtatie 6:lla tapahtuneessa kolarissa oli henkilöauton lisäksi mukana traktori ja puutavararekka. Kaikissa ajoneuvoissa oli vain kuljettaja.

Poliisin mukaan henkilöauto törmäsi ensin samaan ajosuuntaan ajaneen traktorin perään ja ohjautui sitten vastaan tulleen rekan keulaan.

Tapahtumapaikalla Ahmovaaran kohdalla tien pinta on poliisin mukaan jäinen ja erittäin liukas.

Linja-auto liukasteli illalla ojaan Limingassa

Pohjois-Pohjanmaalla Limingassa puolestaan linja-auto ajautui liukkaalta tieltä ojaan myöhään torstaina. Kukaan ei loukkaantunut, mutta pelastuslaitoksen piti auttaa matkustajat ja kuljettaja ulos autosta, joka jäi ojaan kallelleen. Linja-autossa oli onnettomuushetkellä 16 matkustaja ja kuljettaja, kertoo Oulun poliisi.

Ulosajo tapahtui puoli yhdentoista jälkeen Pohjantiellä Tupoksesta hieman etelään. Paikalla oli muutamia tunteja käytössä kiertotie.

Poliisin mukaan ajokeli paikalla oli erittäin huono lumisateen ja liukkauden takia.

Juukassa Kajaanintiellä henkilöauto ja rekka kolaroivat puolestaan perjantaina aamulla hieman ennen kuutta. Henkilövahingoista ei toistaiseksi ole tietoa.