Rahat loppuivat: Uusille kosteikoille ja perinnemaisemille ei irtoa tukea ensi vuonna

Uusien kosteikkojen perustamiseen tai perinnemaisemien ennallistamiseen ei voi hakea tukea ensi vuonna. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan hakukierrosta ei järjestetä, koska toimenpiteisiin varattu rahoitus on käytetty.

Kosteikkojen perustamiseen ja perinnebiotooppien ennallistamiseen on varattu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa yhteensä kuusi miljoonaa euroa vuosille 2014–2020.

"Kiinnostus näihin ympäristön kannalta suotuisiin toimiin oli suurta heti kauden alusta alkaen", kertoo maa- ja metsätalousministeriön ylitarkastaja Anna Schulman ministeriön tiedotteessa.

"Hyviä hakemuksia saatiin jo ensimmäisinä vuosina runsaasti ja siksi näihin varattu rahoitus päätettiin käyttää etupainotteisesti kauden alkupuoliskolla."

Rahoitushakemuksia näihin ei-tuotannollisiin investointeihin on tullut vuosittain runsaasti. Rahoitettavaksi niistä on valittu ne, joiden vaikutukset on arvioitu suurimmiksi.

Ministeriön mukaan rahoitusta on vuosittain saanut hakijoista runsaat kaksi kolmesta. Vuosina 2015–2017 tulee rahoitetuksi kaikkiaan 135 kosteikkoinvestointia ja 161 perinnebiotooppien ennallistamista.

Viimeisistä tuettavista kohteista tehdään päätökset elykeskuksissa ensi vuoden alkupuolella.

Vaikka sopimuksia uusista kohteista ei ensi vuonna tehdäkään, ympäristösopimuksia jo perustettujen tai kunnostettujen kosteikkojen ja perinnebiotooppien hoidosta tehdään myös jatkossa, ministeriöstä vakuutetaan.

Kosteikkojen ja perinnemaisemien tarkoituksena on tarjota elinoloja harvinaistuville lajeille.

Kosteikoilla on myös vesiensuojelullista merkitystä. Ne pidättävät pellosta sadevesien mukana huuhtoutuneita ravinteita ja estävät niiden päätymistä alapuolisiin vesistöihin.

Niillä on virkistysarvoa myös ihmisille.

Perinnebiotoopeiksi ja luonnonlaitumiksi kutsutaan luontoarvoiltaan monipuolisia niittyjä, laitumia ja hakamaita. Monille harvinaisille lajeille ne ovat ainoita elinympäristöjä.

Maatalouden muuttuessa monet näistä ovat metsittyneet. Raivaamalla voidaan palauttaa niittyjen lajistoa. Usein niitä pidetään yllä laiduntavien eläinten avulla, joten niihin myönnettävä rahoitus kattaa myös alueiden aitaamisen.