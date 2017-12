Yle: Yrittäjä haluaa perustaa porotilan Kouvolaan, Tutkija: "Etelässä porot kärsivät liiasta lämmöstä, loisista ja stressistä"

Yle kertoo, että Kuusamosta lähtenyt porotilan poika Tapani Vähäkuopus haluaa perustaa porotilan Kouvolaan. Hän on joutunut hakemaan nyt omistamansa kahdeksan vasaa Pohjois-Suomesta salaa, usein pimeän aikana, koska moni paheksuu porojen tuomista Etelä-Suomeen.

Vähäkuopus toivoo porojen tuovan vetovoimatekijän matkailuun.

Paliskuntain yhdistyksen mielestä poroja ei kuitenkaan pitäisi tuoda etelään. Heidän mukaansa kielteisyys etelän porotiloihin ei johdu halusta rajoittaa porotalouden kilpailua.

"Periaate on, että poronhoitoalueen ulkopuolelle ei suositella porojen myymistä, koska se on eläinsuojelun kannalta kyseenalaista. Meillä on riittävästi huonoja kokemuksia porojen hoidosta Etelä-Suomessa ja ulkomailla, Ylen haastattelema Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Ollila sanoo.

Hirvieläinsairauksien dosentti Sauli Laaksonen Helsingin yliopistosta on samoilla linjoilla.

"Poro on sopeutunut arktiseen ympäristöön. Sen kaikki elintoiminnot ja ravinto ovat soveltumia arktisiin olosuhteisiin ja kylmään ilmaan. Etelässä nämä olosuhteet eivät toteudu. Ravinto on puutteellista ja eläimet kärsivät liiasta lämmöstä, loisista ja stressistä."

Hänen mukaansa poro on erittäin stressiherkkä ja se voi stressaantua jo pelkästä ihmisen läsnäolosta.

Yle kertoo myös, että porojen pitoa ei ole kielletty missään päin Suomea. Vähäkuopus on sijoittanut kertomansa mukaan tarhaan jo kymmeniä tuhansia euroja.

