"Glitteri pitäisi kieltää"– askartelun ja kosmetiikan säihkeestä tulee helposti vesistöjä saastuttavaa mikromuovia

Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että kosmetiikassa ja askartelussa käytettävät glitterit pitäisi kieltää. Syynä on niiden raaka-aine: yleensä glitter on muovista ja alumiinista tehtyä, valoa heijastavaa hilettä, joka on joko irtonaista tai irtoaa helposti alustastaan. Meikissä ja esimerkiksi pesuaineissa oleva glitteri huuhdotaan käytön jälkeen viemäriin.

"Glitteri pitäisi kieltää", ympäristöantropologi Trisia Farrelly Masseyn yliopistosta Uudesta Seelannista arvioi The Independentin haastattelussa.

Toinen tutkija kertoo CNN:n haastattelussa huolestuneensa, kun joku osti hänen tyttärelleen glitteriä sisältävän suihkugeelin.

"Se valuu suoraan viemäriin ja voi sieltä päätyä saastuttamaan vesistöjä", Plymouthin yliopiston professori Richard Thompson kuvailee.

Thompsonin totesi tutkimuksessaan 2012, että joka kolmas Isossa Britanniassa pyydystetty kala oli syönyt mikromuovia. Live Science -lehti kertoo, että ahventen poikasten oli huomattu kiinnostuvan mikromuovihiukkasista enemmän kuin varsinaisista ravinnon lähteistä.

Kosmetiikan, erityisesti kuorintavoiteiden, mikrohelmet aiotaan kieltää Iso-Britanniassa. Kieltoa suunnitellaan myös "pois huuhdeltavalle" kosmetiikan muovi-glitterille. Sille löytyy kuitenkin jo nyt biohajovia vastineita, joista ei ole vaaraa vesistölle.

Glitterin käyttö on noussut viime aikoina hyvin trendikkääksi ja sitä on käytetty myös mielenosoituksissa sukupuolistereotypioiden rikkomiseen. Fortune-lehden mukaan ihmisten viehtymys valoa heijastaviin esineisiin on geneettistä: ennen juomaveden löytäminen heijastusten perusteella oli ihmisrodun säilymiselle ensisijaista.

Lähteet:

CNN: Glitter is not just annoying, it could be bad for the environment

New York Times: All That Glitter? It’s Not Good, Critics Say

Live Science: No Shimmer: Why Scientists Want to Ban Glitter

Fortune: Why Scientists Think Banning Glitter Is A Good Idea