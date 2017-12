Katso video: Kolilla pudotettiin lumia puista helikopterilla

Kolin hiihtokeskuksessa on tänään pudotettu lumia hissilinjoilta helikopterilla. Urheilukeskus jouduttiin sulkemaan perjantaina, kun rakenteisiin ja alueen puustoon kertyi niin runsas, märkä lumivaippa, että sen arveltiin muodostavan ydhessä kovan tuulen kanssa vaaran liikkujille.

Kansallispuiston verkkosivuilla kerrotaan, että Kolin huippujen alue on edelleen suljettuna. Maa on sulaa, minkä vuoksi alueella on kaatunut lumitaakan alle runsaasti puita.

Märkää lunta satoi lauantain vastaisena yönä lisää etenkin osiin Ylä-Savoa. VR ilmoitti iltapäivällä, että junaliikenne Sukevan ja Kajaanin välillä on poikki.

Sähkökatkokartta kertoo, että illansuussa sähköjä on vailla reilu 8 500 taloutta 27 kunnan alueella. Alue ulottuu Pohjois-Karjalasta Kainuuseen.

