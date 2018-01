Pian kannattaa katsoa taivaalle: Voit nähdä meteoreja, avaruusaseman ja superkuun rippeet

Keskiviikon ja torstain välisenä aamuyönä voi nähdä tähdenlentoja pilvien lomasta, kertoo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa.

Ursan tiedottajan Anne Liljeströmin mukaan Kvadrantidien meteoriparven kesto on vain joitain tunteja. Hankaluutta bongaukseen tuo se, että tähdenlentojen tarkkaa aikaa ei pysty sanomaan.

"Tammikuu on myös yksi pilvisimmistä kuukausista."

Liljeström sanoo, että Kvadrantidien meteoriparvi on runsaimmillaan verrattavissa esimerkiksi Perseideihin. Niitä esiintyy Ursan mukaan heinäkuun puolesta välistä elokuun loppuun.

Viime yönä loistanut niin sanottu superkuu oli nähtävissä eri puolilla maailmaa. Liljeströmin mukaan superkuu saattaa himmentää loistollaan torstain aamuyön tähdenlentojen näkyvyyttä.

"Esimerkiksi ensi yönä se ei ole niin täysi, mutta se on varsin täysi", Liljeström kuvailee.

Superkuuksi kutsutaan tilannetta, jossa kuu on radallaan lähimmässä pisteessä Maata täydenkuun aikaan. Tällöin kuu näyttää tavallista suuremmalta. Kuu oli täysi tänä aamuna neljän jälkeen Suomen aikaa.

Kansainvälisen avaruusasema ISS:n voi nähdä paljain silmin, ilman kiikaria tai kaukoputkea, aamutaivaalla reilun viikon ajan.

"Tätä tapahtuu suunnilleen pari kertaa vuodessa, että nuo avaruusaseman radat menevät sopivasti."

Ursan sivuilla on tarkat ajat, jolloin avaruusaseman voi löytää vaeltamassa matalalla eteläisessä horisontissa, kun aamu on selkeä ja tähtikirkas. Sen voi nähdä kirkkaana kohteena parikin kertaa aamuisin minuuttien ajan. Viimeinen päivä on ensi viikon keskiviikko.

Ursan mukaan avaruusaseman liikkeen voi koettaa ikuistaa myös kameralla käyttämällä pitkää valotusta. Se tallentuu helposti kuviin pitkänä viiruna.