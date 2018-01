Yle: Kasvitieteellinen sensaatio Turussa – joulun pusuyrttiä löytyy Suomesta

Valtakunnan kasvitieteilijä Arno Kasvi kertoo Ylellä, että hän on käynyt puutieteilijäystävänsä kanssa vahvistamassa viimeisintä havaintoa mistelistä Turun kaupunkialueella. Varmennettu yksilö oli jo neljäs mistelilöydös lyhyen ajan kuluessa.

Aikaisemmin Suomen talvi on ollut mistelille liian kylmä ja lähimmät yksilöt ovat löytyneet Ruotsista. Kasvitieteilijälle löydös on sensaatio ja siitä on jo tekeillä juttu dendrologien, eli puulajitieteilijöiden lehteen.

Kasvi korostaa Ylen haastattelussa, että Suomi tarjoaisi nyt mahdollisuuden monille uusille kasvilajeille puistoissa ja puutarhoissa.

Misteliä on myyty Suomessa erityisesti viime vuosina joulun aikaan. Se on tuttu monista amerikkalaisista ja englantilaisista sarjoista ja elokuvista. Jos sen alle sattuu kaksi ihmistä samaan aikaan, heidän on tarkoitus suudella.

Mistelinoksakoristelu on pitkä perinne ja perustuu druidien ajatukseen siitä, että kasvilla on maagisia ominaisuuksia ja se tuo taloon onnea ja rauhaa.

Yle: Pajunkissoja, sieniä ja kasvitieteellinen harvinaisuus Turussa – Leuto talvi sekoittaa luontoa ja saa konkaritkin hämmästymään

Lue lisää:

Sinnittelevä suppilovahvero yllätti sienestäjän joulukuussa: "Saatiin kassillinen, kunnes kädet kohmettuivat"