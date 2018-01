Näin Ruotsissa: Susia on ammuttu muutamassa päivässä tuplasti niin paljon kuin meillä viidessä kuukaudessa

Ruotsissa on kaadettu pelkästään tämän vuoden ensimmäisten päivien aikana kaksi kertaa niin paljon susia kuin Suomessa koko elokuussa alkaneen metsästyskauden aikana.

Suomen riistakeskuksen tilastojen mukaan meillä on elokuussa alkaneen metsästyskauden aikana kaadettu riistakeskuksen myöntämillä poikkeusluvilla yhteensä kuusi sutta. Ruotsissa sen sijaan susia on ammuttu vuoden neljän ensimmäisen päivän aikana jo 12 kappaletta.

Suomen luvista ainoastaan yksi on käytetty poronhoitoalueen ulkopuolella. Viisi muuta sutta on ammuttu poronhoitoalueella. Näiden lisäksi koko maassa on ammuttu tällä metsästyskaudella kolme sutta poliisin määräyksestä.

Suomen riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen muistuttaa, että sudenkaatolupien perusteet ovat tiukentuneet huomattavasti parin vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Tiukempi suhtautuminen sudenkaatolupiin johtuu Härkösen mukaan siitä, että meillä ei enää metsästetä susia kannanhoidollisilla perusteilla. Sen sijaan susien kaatoja ohjaavat turvallisuusnäkökohdat.

Toisaalta taustalla vaikuttaa myös se, ettei poliisi ole saanut susiin liittyviä tehtäviä enää niin paljon kuin aiemmin.

Suomessa kokeiltiin suden kannanhoidollista metsästystä metsästyskaudella 2015–2016. Sen jälkeen susia on saanut metsästää ainoastaan turvallisuusperusteisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nykyään suden kaatolupaan vaaditaan vahinkoa tai vaaraa aiheuttavan suden yksilöinti.

"Pitää pystyä perustelemaan, miksi juuri tietty yksilö täytyy poistaa, ja mitä vaikutuksia sillä on kokonaisuuteen", Härkönen sanoo.

Toisin kuin meillä, Ruotsissa harjoitetaan edelleen suden kannanhoidollista metsästystä. Toisaalta Ruotsin suurempaa kaatomäärää selittää luultavasti se, että myös susia on maassa Suomea enemmän. Suomessa arvioidaan olevan susia noin puolet Ruotsin määrästä.

"Jokainen valtiohan toimii itsenäisesti susien kanssa. Heillä on oma politiikkansa, jolla niitä sääntöjä luodaan", Härkönen muistuttaa.

Esimerkki hyvin tiukasta susipolitiikasta on Saksa. Siellä susia ei nimittäin metsästetä lainkaan.

Oheisella videolla susi jolkottelee Tammelan keskustassa omakotitalojen pihoilla.