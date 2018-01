Sähköverkkoasentajia kuljetetaan Hyrynsalmella maastoon puolustusvoimien telakuorma-autoilla – Kainuun tykkylumitilanne pahentunut

Seitsemältä aamulla tänään lauantaina on Hyrynsalmen palolaitoksen pihalta lähtenyt liikkeelle puolustusvoimien telakuorma-autoja Nasuja. Nasut kuljettavat sähköverkkoasentajia maastoon tarkastamaan Hyrynsalmen kylältä Ukkohallan hiihtokeskukselle johtavaa sähkölinjaa.

Nuoskatykky puissa aiheuttaa puustotuhoja ja haittaa sähkönjakelua.

Maaseudun Tulevaisuus vieraili Hyrynsalmella perjantaina. Silloin sähköttömien kotitalouksien määrä nousi noin 600 kotitaloudesta yli 900 kotitalouteen. Kunnassa on asukkaita noin 2 500.

Koko Kainuussa sähköttömiä kotitalouksia oli perjantai-illalla noin 3 800. Kainuun pelastuslaitoksen arvion mukaan yön ja aamun aikana sähköttömien kotitalouksien lukumäärä on vaihdellut 3 000–7 000 välillä.

Lumisade jatkunee ennusteen mukaan sunnuntaihin. Pahinta myräkkää odotetaan saapuvaksi lauantaille, jonka jälkeen ennusteen mukaan alkaa pakastua ja tuulla.

Naapuriapu nousee näissä tilanteissa arvoonsa, toteaa Suomen Punaisen Ristin (SPR) Hyrynsalmen yksikön kotimaan avun yhdyshenkilö Pentti Remes Hyrynsalmen kunnantalolla perjantai-illalla.

Raimo Kuvaja tuli kunnantalolle saunomaan. Hän on ollut viime sunnuntaista lähtien suurimman osan aikaa sähköttä. "Lämpöä riittää, sillä talossa on leivinuuni ja pönttöuuni, mutta ruuanlaitto on hankalaa, eikä vettä tule."

SPR päivystää Hyrynsalmen kunnantalolla poikkeustilanteen ajan iltaisin ja pitää kunnantalon ovet avoinna kuntalaisille. "Ihmiset voivat käydä täällä lataamassa puhelimensa akun ja peseytymässä. Tarvittaessa olemme varautuneet tarjoamaan majapaikka hätämajoitusta tarvitseville. Vielä ei hätämajoitusta ole tarvittu", Remes kertoo.

Kuvaja sanoo pärjänneensä ilman sähköjä, mutta mielessä ovat olleet huonokuntoiset yksinäiset vanhukset.

Hyrynsalmella SPR:n vapaaehtoiset ovat Remeksen johdolla kiertäneet järjestelmällisesti kylillä ja käyneet tarkastamassa, että ihmisillä on kodeissaan kaikki hyvin. Ensimmäisellä kierroksella käytiin kaikissa kotitalouksissa, toinen kierros kohdennettiin perjantaina talouksiin, joissa asuu yli 75-vuotiaita.

"Ihmiset ovat olleet kiitollisia, kun heitä on käyty tervehtimässä ja heidän voinnistaan on huolehdittu. Ihmisillä on ollut asiat hyvin, vaikka sähköt olisivat olleet pitkäänkin poissa", kertoo Remes.

Huonokuntoisimpia kotihoidon piirissä olevia vanhuksia on jo ennakoiden siirretty esimerkiksi terveyskeskuksen vuodepaikoille, samoin paikan ovat saaneet kaikki sähköisiä apuvälineitä tarvitsevat.

"Kainuulainen on sitkeä luonteeltaan. Ei se kotiaan niin vain jätä. Vaikka talossa olisi enää 10 astetta lämmintä, ollaan ensisijaisesti huolissaan kissan pärjäämistä oman pärjäämisen sijaan", jatkaa Remes tilanteen kuvailua.

"Tämä on suurin rauhanajan liikekannallepano Hyrynsalmella."

Sähköverkon vikoja korjaa Kainuussa pelastuslaitoksen mukaan noin 150 asentajaa, 28 motoa, kymmenkunta kaivinkonetta sekä puolustusvoimien kuusi telakuorma-autoa.

Sähköverkon toimivuudessa ensisijainen tavoite on varmistaa, että hätäkeskukseen saa tarvittaessa yhteyden ja viranomaisverkko (Virve) toimii.

Poikkeustilanne koskettaa kaikkia Kainuun alueen kuntia. Kunnissa on järjestetty vedenjakelupisteitä, varauduttu tilapäisen majoituksen järjestämiseen sekä tarjottu kuntalaisille mahdollisuus peseytymiseen, lämmittelyyn ja matkapuhelimien lataamisiin.