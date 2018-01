"Sisun syntysijoilla" Suomussalmella huumori on riittänyt ilman sähköäkin

Kuntalaiset ovat kuitenkin toistaiseksi pärjänneet pääasiassa omin avuin, eikä esimerkiksi kunnan tarjoamaan hätämajoitukseen ole ilmaantunut ketään.

"Mehän olemme täällä sisun syntysijoilla niin kuin sanotaan, eli täällä on tämmöistä sitkeyttä. Pystymme näköjään aika hyvin tämmöisessäkin tilanteessa toimimaan", pohtii kunnanjohtajaa sijaistava hallintojohtaja Eija Väätäinen STT:lle.

"Täällä kynnys pyytää apua on varmaan aika korkea, myöskin sen takia, että yksin selvitään."

Suomussalmelaiset ovat Väätäisen mukaan tähän asti jaksaneet suhtautua sähköttömyyteen huumorilla eikä ilmassa ole kireyttä. Onneksi sähköt ovat välillä räpsähtäneet monilla päälle. Nytkin kunnassa on yli 2 000 ihmistä ilman sähköä, ja lunta tupruttaa parhaillaan lisää.

"Helpotusta ei ole tänä päivänä luvassa", Väätäinen huokaa.

Pääasiassa Kainuussa toimivan Loiste Sähköverkon koko alueella ilman sähköä oli kymmenen maissa vajaat 5 000 kotitaloutta.

Suomussalmi on varautunut jakelemaan tarvittaessa vettä asukkaille.

Evakuointeihin ei ole ryhdytty. Viisi ryhmää lähtee tänään haja-asutusalueille kiertämään pisimpään sähköttä olleita taloja, varsinkin sellaisia, joiden asukkaat ovat yli 70-vuotiaita.

Paikallinen kylpylä Kiannon Kuohut on toiminut sekä henkisten että fyysisten akkujen lataamispaikkana. Siellä pääsee pesulle ja voi ladata vaikka puhelimen akun. Hallintojohtaja Väätäisen mukaan väkeä käy kylpylässä koko ajan.

Väätäinen kiittelee laajan kunnan kylätoimikuntia.

"Ilman heitä me emme selviä. He pystyvät levittämään tietoa ja tarkistamaan hyvin suunnitelmallisesti oman alueensa asukkaiden ja erityisesti iäkkäiden tilanteen. On hieno asia, että naapuriapu on toiminut."