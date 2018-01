Nuoskatykky vei viideksi päiväksi sähköt – onneksi kunnantalolle pääsi saunomaan, katso video lumisesta kainuulaismaisemasta

"Ihmiset ovat olleet kiitollisia, kun heitä on käyty tervehtimässä ja heidän voinnistaan on huolehdittu. Ihmisten asiat ovat olleet hyvin, vaikka sähköt olisivat olleet pitkäänkin poissa", kertoo Suomen Punaisen Ristin (SPR) Hyrynsalmen yksikön kotimaan avun yhdyshenkilö Pentti Remes Hyrynsalmen kunnantalolla perjantai-illalla.

Remes johtaa vapaaehtoisten joukkoa, joka on kiertänyt kylillä ihmisten luona varmistamassa, että kaikki on hyvin. Ensin kierrettiin kaikki kotitaloudet, perjantain kierroksella keskityttiin kotitalouksiin, joissa asuu yli 75-vuotias.

"Naapuriapu ja lähiomaisten lähellä asuminen nousevat poikkeustilanteissa arvoonsa."

Hyrynsalmella poikkeustilannejärjestelyihin kuuluu, että SPR päivystää kunnantalolla iltaisin ja pitää talon ovet avoinna kuntalaisille. "Ihmiset voivat käydä täällä lataamassa puhelimensa akun ja peseytymässä. Tarvittaessa olemme varautuneet tarjoamaan majapaikka hätämajoitusta tarvitseville. Vielä ei hätämajoitusta ole tarvittu", Remes kertoo.

Raimo Kuvaja kävi kunnantalolla saunomassa perjantaina. Hän on ollut viime sunnuntaista lähtien suurimman osan aikaa sähköttä. "Lämpöä riittää, sillä talossa on leivinuuni ja pönttöuuni, mutta ruuanlaitto on hankalaa, eikä vettä tule."

Kuvaja sanoo pärjänneensä ilman sähköjä, mutta mielessä ovat olleet huonokuntoiset yksinäiset vanhukset.

Huonokuntoisimpia kotihoidon piirissä olevia vanhuksia siirrettiin jo ennakkoon esimerkiksi terveyskeskukseen vuodepaikoille, samoin paikan ovat saaneet kaikki terveydentilasta johtuen sähköisiä apuvälineitä tarvitsevat.

Pelastuslaitos kiertää kuntien kanssa yhteistyössä kaikki pahimpien katkosalueiden kiinteistöt ja kartoittaa tilannetta Suomussalmella, Puolangalla ja Hyrynsalmella myös sunnuntaina. Kuntalaisten massaevakuointeihin ei ole tarvetta.

Viranomaisresursseja on varattu Kainuussa reilusti hoitamaan poikkeustilannetta. Mukana ovat Kainuun pelastuslaitoksen lisäksi Etelä-Savon pelastuslaitos, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Kainuun prikaati, Suomen metsäkeskus, teleoperaattorit sekä tienhoidosta vastaavia yrityksiä.

Lisäksi Kainuun pelastuslaitos on ollut yhteydessä ja sopinut mahdollisesta avusta Terrafamen, Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen, Jokilaaksojen pelastuslaitoksen sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa.

Sähköverkkoyhtiö Loisteen mukaan sähkövikoja on sunnuntaina korjaamassa noin 200 asentajaa. Metsurit ja ajoneuvojen kuljettajat mukaan lukien henkilövahvuus nousee liki 300:een. Helikoptereita on ilmassa sunnuntaina kolme ja myös Fingrid tarkistaa kantaverkkoa omalla kopterillaan.

Vaikka sähköttömien kotitalouksien määrä on laskenut 2 500:aan, ei sähköverkkoa tulla kuitenkaan saamaan varmuudella toimimaan koko Kainuun alueella vielä sunnuntai-iltaan mennessä.

Katso video Hyrynsalmelta: