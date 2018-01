15 vuotta kateissa ollut Winston-kissa palasi kotiin Englannissa – Siru pelasti kissavanhuksen hengen

Voisitko kuvitella saavasi kadonneen lemmikkisi takaisin 12 vuoden jälkeen?

Sellaiseen ei uskonut ainakaan brittiläinen Janet Barnes.

Hänen Winston-kissansa katosi vuonna 2002 kun Barnes muutti yhteen uuden miehensä Peterin kanssa.

Kissalla oli tapana tehdä naapurustossa omia retkiään.

Pariskunnalla oli uuden kodin lisäksi koiria ja teini-ikäisiä lapsia. Yhdistelmä saattoi olla liikaa Winstonille, pariskunta arvelee Telegraph-lehdelle.

Winston karkasi ja katosi.

Kului 15 vuotta, kunnes laiha ja takkuinen kissa nähtiin harhailemassa tiellä Launcestonissa, 56 kilometrin päässä katoamispaikasta.

Huonokuntoisen oloinen eläin toimitettiin eläinlääkärille.

"Onneksi Winstonilla oli mikrosiru. Uskon, että mikrosiru pelasti sen hengen", Barnes sanoo Telegraph-lehden haastattelussa. "Niin vanha kissa siinä kunnossa olisi varmasti muuten lopetettu."

Barnes sai Winstonin kun se oli vuoden ikäinen. Nyt se on arviolta 17-vuotias.

"Se on suoraan sanottuna uskomatonta. On ihanaa saada se takaisin. Emme tiedä missä se on ollut kaikki nämä vuodet. Ajattelin, että sen on täytynyt elää jonkun toisen kissana. Se kuitenkin löydettiin hoippumassa huonokuntoisena tieltä", Barnes ihmettelee.

Barnesin lapset eivät olleet uskoa silmiään heidän lapsuutensa lemmikin palatessa kotiin.

Nyt Winston sopeutuu takaisin vanhaan kotiinsa, johon on sen poissa ollessa otettu rescue-koira.

"En tiedä mitä se on tehnyt ja miten se on päätynyt Launcestoniin", sanoo paikallisen eläinlääkärijärjestön praktiikkajohtaja Steve Cox. "Mutta kaikkien omistajien pitäisi siruttaa eläimensä. Se on edullista ja kivutonta – ja voi auttaa löytämään kadoksissa olevan lemmikin."

Katso Winston-kissan kuvat täältä.