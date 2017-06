Asiantuntija: Älä myrkytä jyrsijöitä, voit joutua varautumaan ikävään yllätykseen

Jyrsittyjä sokeripaloja kumisaappaan pohjalla ja papanoita nurkissa. Talven jälkeen mökillä voi olla merkkejä kutsumattomista vieraista. Siima­hännät voi kuitenkin pitää poissa yksin­kertaisilla konsteilla.

Professori Heikki Henttonen Metsäntutkimuslaitokselta suosittelee tukkimaan kaikki rakennuksen reiät ulkoapäin tiheällä rautalankaverkolla.

”Hyvä muistisääntö on, että metsämyyrä mahtuu kalja­pullon suuaukosta sisään.”

Raot on tukittava paitsi lattia­tasolta ja seinistä, myös katosta, sillä jyrsijät ovat taitavia kiipeilemään. Etenkin tuuletusaukot kannattaa tarkistaa, ettei niistä pääse sisään.

Toinen hyvä varokeino ovat vanhat kunnon hiirenloukut. Syötiksi kelpaa juusto, joka säilyttää tuoksunsa kuivuessaankin. Loukkuja kannattaa asentaa syksyllä myös ulko­rakennuksiin.

Markkinoilla oleviin elektronisiin karkottimiin Henttonen suhtautuu varauksella. Niiden teho perustuu korkea­taajuuksisiin ääniin, joiden pitäisi pitää jyrsijät loitolla.

Henttonen ei suosittele käyttämään rotanmyrkkyä. Avoimena ja ulkotiloissa sen käyttö on kiellettyäkin. Erikseen on myös hiirimyrkkyjä. Niiden ongelma on se, etteivät hiiret kuole heti, vaan ehtivät vetäytyä pahimmillaan talon rakenteisiin kuolemaan.

”Myrkkyä ei mielellään käytä, kun kerran kokee haisevan raadon lattian alla.”

Sanomattakin on selvää, että kaikki ruokatarvikkeet kannattaa viedä talven ajaksi pois tai sitten pakata ne tiivisiin säilytys­rasioihin.

Lintulautaakaan ei kannata sijoittaa ihan talon kylkeen, koska antimet houkuttelevat myös nelijalkaisia.

Myyrät ja hiiret pyrkivät sisä­tiloihin syystalven ensimmäisillä pakkasilla.

Metsämyyrät ovat ongelmallisia vieraita siksikin, että ne levittävät myyräkuumetta.

Henttosen mukaan tartuntaa ei saa kuolleesta myyrästä, vaan sen ulosteesta, jossa taudin­aiheuttaja säilyy tarttumiskykyisenä kaksi viikkoa. Riski kannattaa tiedostaa siivotessa ja pölyjä hengitellessä.

Puutarhassa harmia voi aiheuttaa loppukesästä vesimyyrä. Tihulaisia varten on myynnissä niiden kaivamiin käytäviin upotettavia putkiloukkuja.

Sen sijaan mitkään ”kaada koloihin tuhkaa, ripottele valkosipulia tai savusta pakokaasulla” -konstit eivät tehoa. Häirityt myyrät osaavat kyllä kaivaa uusia tunneleita.