Asiantuntija kertoo: Näin hyttysiä kannattaa yrittää vältellä

Kainuun elykeskuksen suunnittelija ja hyönteistutkija Reima Leinonen kertoo, että rauhallisuus on paras keino hyttysten välttelyyn

"Mitä rauhallisemmin pystyt olemaan, sitä huonommin ne sinut löytävät", hän sanoo.

Leinonen muistuttaa, että esimerkiksi marjastaessa tulee liikuttua, jolloin ihminen erittää hiilidioksidia ja hikeä. Näin ollen hyttyset löytävät marjastajan tai sienestäjän melko helposti saaliikseen.

Mikäli vain on mahdollista, kannattaa Leinosen mukaan hyttysiä välttääkseen olla mahdollisimman tuulisessa paikassa.

Hyttysmyrkkyjen käyttö on hyönteistutkijan mielestä jokaisen oma asia. Hän sanoo, että jotkut ihmiset vannovat myrkkyjen nimeen, kun taas osa ihmisistä pyrkii välttämään hyttyset ulkoilemalla mahdollisimman viileällä säällä.

Hyttysiltä ei voi kuitenkaan tutkijan mukaan täysin välttyä.

"Kyllähän ne meidät löytää. Hengittämättä emme voi olla, ja myös pintaverenkierto on vilkasta, kun elämme", hän nauraa.

Asiantuntija kehottaa laittamaan metsään mahdollisimman peittävät vaatteet erityisesti silloin, jos on vähänkin allerginen paarmoille tai hyttysille.

Eteläisessä Suomessa ei tällä hetkellä ole tutkijan mukaan hyttysiä kovin runsaasti. Mitä pohjoisempaan mennään, sitä enemmän hyttysiä Leinosen mukaan on. Hyttysiä on runsaammin erityisesti Kainuu-Oulun -akselin pohjoispuolella.

Ihmisillä on hyttysten määristä Leinosen mukaan hieman vääristynyt kuva. Vaikka yleisesti luullaan, että hyttysiä olisi tänä vuonna paljon normaalia enemmän, tämä ei hyönteistutkijan mukaan pidä paikkaansa.

Illuusion hyttysten suuresta määrästä on aiheuttanut hyönteistutkijan mukaan se, että kylmyyden takia hyttyset kuoriutuivat myöhään. Kylmyys on johtanut nimittäin siihen, että hyttysen kuoriutuivat myöhään ja myös lyhyellä aikavälillä toisistaan. Monen hyttysen samanaikainen kuoriutuminen on näyttänyt siltä, että hyttysiä olisi normaalia enemmän.

Leinonen muistuttaa, että hyttysten määrät vaihtelevat paljon hyvin pienelläkin alueella. Hyttystilanne vaihtelee sen mukaan, miten tietyllä alueella on satanut.

Tutkijan mukaan ihmisillä on joitain vääriä käsityksiä hyttysistä. Hän sanoo, että monet käyttävät hyttysiä kerääviä laitteita, mutta eivät ajattele, että laitteet samalla myös houkuttelevat näitä pieniä iniseviä verenimijöitä.

Toinen väärä käsitys liittyy siihen, että olut karkottaisi hyttysiä. Tätä ei ole Leinosen mukaan tieteellisesti todistettu millään

"Tiettyjä hyönteisiä olut jopa houkuttaa. Esimerkiksi perhosille käytetään olutta houkuttimena", hän sanoo.