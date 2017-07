Asiantuntija listaa IS:lle syitä siilikannan pienenemiseen – “Koko ajan on raportoitu sieltä ja täältä, että siilit ovat hävinneet”

Siilien katoaminen pihapiiristä on aiheuttanut viime aikoina keskustelua eri puolilla Suomea.

Siiliasiantuntija Tiina Kinnunen kertoo Ilta-Sanomille, että taustalla voi olla alueellinen vaihtelu.

Talven ja kevään kylmät kelit ovat myös voineet vaikuttaa siilien horrostamiseen ja poikasten selviytymiseen.

"Paljon riippuu paikkakunnastakin, että miten on ollut lunta viime talvena ja millaiset horrostamisolosuhteet siileillä on ollut. Jos aiemmin pihassa käyneitä siilejä ei ole nyt näkynyt, voi se tarkoittaa, että niillä on ollut huono pesä, johon ne ovat menehtyneet, Kinnunen arvelee Ilta-Sanomille.

Asiantuntijan mukaan siilit ovat olleet katomassa jo pidemmän aikaa.

"Koko ajan on raportoitu sieltä ja täältä, että siilit ovat alueelta hävinneet. Kokonaisuudessaan lajimäärät ovat jatkuvasti vähenemässä Suomessa, hän toteaa Ilta-Sanomille.

Siileille suurin ongelma on Kinnusen mukaan pesien puute sekä ruokapaikkojen häviäminen. Siilit nimittäin syövät heinikossa ja nurmikolla eläviä hyönteisiä, mutta lyhyeksi leikatulla nurmikoilla hyönteisiä ei ole.

"Ravinnon puute on ongelma, kun nurmikoita ajellaan ihan golfkentän pituuteen. Samalla myös viime vuosien sään ääriolosuhteet ovat verottaneet kantaa", Kinnunen sanoo.

Ilta-Sanomien haastattelema siiliasiantuntija antaa myös vinkin sille, joka haluaa pitää pihapiiristään löytyvästä siilistä huolta. Hänen mukaansa paras keino auttaa siilejä on antaa nurmikon kasvaa hieman pidemmäksi ja jättää pesäksi soveltuva risukasa pihan perälle.

Parasta ravintoa, jota siilille voi tarjota, on asiantuntijan mukaan kissanruoka. Sen sijaan maitotuotteita siilille ei saa antaa. Asiantuntija ei myöskään suosittele lenkkimakkaran antamista siilille.

"Siilille pitäisi antaa kissanruokaa purkista, tai liotettuja kissanraksuja. Niillä eväillä saa tehtyä pihan siileistä ystäviä", hän sanoo.

