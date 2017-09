Asiantuntija tyrmää vanhan kansan myytit pihlajanmarjoista – Sadon määrää selkeä sääntö

Tänä syksynä puut notkuvat pihlajanmarjoista. Ne ovat nyt suosittua superruokaa. Pihlajanmarjassa on muun muassa runsaasti C-vitamiinia, flavonoideja ja beetakaroteenia.

Hyvään pihlajanmarjasatoon liittyy useita uskomuksia. Pihlaja on maaseudun pyhä puu. Vanhan sanonnan mukaan pihlaja ei kanna kahta taakkaa, eli kova marja- ja lumitaakka eivät osu samaksi talveksi.

Marjojen painosta nuokkuvista puista ei voi kuitenkaan päätellä seuraavan talven säätä, kertoo putkilokasveihin erikoistunut tutkija Henry Väre. "Nämä menevät kategoriaan vanhan kansan legendat. Mikään kasvi ei pysty ennustamaan."

Pihlajan sadon määrittääkin yksinkertainen sääntö: Joka toinen vuosi on satovuosi, välivuosina puu varastoi energiaa.

"Pihlajalla ei ole paukkuja tehdä hyvää marjasatoa peräkkäisinä vuosina", Väre kertoo. Sykli voi rikkoutua, jos sääolot ovat kukinnan aikaan poikkeukselliset.

"Jos kelit ovat hyvät, nyrkkisääntö pätee."

Toinen myytti liittyy pihlajista humaltuviin lintuihin. Yhä kuulee raportointeja humalassa toikkaroivista tilhistä. Vaikka marjoissa onkin alkoholia, tilhet eivät niistä päihdy.

"Linnut ovat sopeutuneet käymistuotteisiin. Tilhen maksa polttaa alkoholia erittäin tehokkaasti", Väre kertoo. "Jos tilhet olisivat oikeasti päissään, se olisi niille nopea loppu."

Ihmiset taas humaltuvat. Erityisesti vanhempi polvi muistaa vielä sorbuksen. Väre pääsi maistamaan pihlajanmarjoista valmistettua klassikkojuomaa 80-luvulla. "Se oli niin pahaa, että yksi kerta riitti."

Alko myi sorbusta vuosina 1935–2010. Myynti lopetettiin heikon kysynnän vuoksi.

Ihmiselle pihlajanmarja on piristävä lisä ruokavalioon, mutta linnuille se on tärkeää perusravintoa. Ilman pihlajaa muuttolinnut lähtisivät muuttomatkalle nopeasti, Väre kertoo.

Jos marjaa on tämän syksyn tavoin runsaasti, linnut pysyvät Suomessa pidempään.

Suomessa kasvaa neljää eri pihlajalajia. Niistä kaunopihlaja on hyvin harvinainen ja sitä on tavattu vain Ahvenanmaalla. Yleisin taas on kotipihlaja.

"Kotipihlajan tuntevat kaikki. Harvat puut kukkivat yhtä näyttävästi."

