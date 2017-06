Aurinko pilkistää välillä pilvien takaa – ensi viikko alkaa sateisessa säässä monin paikoin

Maan etelä- ja keskiosassa voi tulla paikoin kuurosateita. Myös Lapissa saattaa tulla sadekuuroja, ja itärajan lähellä voi ukkostaa.

Lämpöasteet nousevat suuressa osassa maata 18–21 asteen välille. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa lämpötila voi nousta 22–23 asteeseen.

Sateet saattavat saapua länteen jo illan ja yön aikana, mutta viimeistään sunnuntaiaamuna maan länsiosassa sataa. Lännessä sää muuttuu poutaiseksi iltapäivän mittaan, kun sadealue liikkuu kohti itää.

Sateisimmat alueet ovat maan keskiosassa, missä sademäärät vaihtelevat viidestä kymmeneen millimetriin. Myös Etelä-Suomessa sadetta voi tulla muutama millimetri.

Illaksi sateet siirtyvät maan itäosaan.

Maan länsi-, etelä- ja keskiosassa lämpötilat liikkuvat sunnuntaina 15–20 asteen välillä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan pohjoisesta voi virrata viileämpää ilmaa Pohjois-Suomeen, jolloin lämpötila jää 15 asteen tienoille. Myös pohjoisessa on kuurosateiden riski.

Pohjoisimmassa Lapissa sää on poutainen tai puolipilvinen.

Ensi viikolla sää jatkuu samantapaisena, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen.

Alkuviikosta Suomen yli liikkuu matalapaine, joka tuo mukanaan sateita. Sekä maanantai että tiistai ovat sateisia maan etelä- ja keskiosassa. Sää poutaantuu keskiviikon ja torstain aikana.

"Tyypillistä suomalaista kesäsäätä. Atlantilta liikkuu matalapainealueita Skandinavian yli itään ja siihen liittyy sateita. On myös päiviä, jolloin on poutaisempaa ja aurinkoisempaa. Se on aikalailla yleiskuva ensi viikolle", Siiskonen kertoo.