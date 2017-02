Biokaasulaitosten jätevedet saastuttavat vesistöjä EU:ssa

Biokaasulaitosten jätevedet ja lietteet kuormittavat vesistöjä ja lopulta Itämerta. Esimerkiksi Saksassa pohjavesiä on saastunut, kun niihin on valunut nitraattia pelloille levitetyistä mädätteistä. Maassa on harkittu jopa biokaasubuumin hillitsemistä ilmenneiden vesistöongelmien takia.

Puhdas Itämeri -hankkeita johtava Marjukka Porvari John Nurmisen säätiöstä sanoo, että biokaasulaitosten valtava yleistyminen voi vesittää vesiensuojelussa saavutettuja tavoitteita. EU-alueella, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa biokaasulaitoksia on noussut yhdyskuntajätevesilaitosten yhteyteen. Ongelma on, ettei kaasulaitosten jätevesiä ja mädätteitä käsitellä asianmukaisesti, vaan niiden ravinteet vapautuvat takaisin maaperään ja edelleen vesistöihin.

Samaa ongelmaa on havaittu EU-maissa, myös Suomessa.

Porvarin mukaan biokaasulaitosten jätevesille pitäisi tehdä kemiallinen forforinpoisto joko kaasulaitoksella tai jätevesipuhdistamolla, jonka kapasiteetti on riittävä kuorman käsittelemiseksi. Keinoja ravinteiden talteenottoon on muitakin.

Jätevesilaitosten fosforinpoiston tehostamisen kanssa huhkineella säätiöllä riittää savottaa biokaasulaitosten jätevesissä. Tärkeää on lisätä tietoisuutta riskeistä.

John Nurmisen säätiö on aloittanut biokaasulaitosten jätevesien riskinarvioinnin koko Itämeren valuma-alueella. Urakkaan on valjastettu maiden teknillisiä korkeakouluja. Arvion on määrä valmistua kesällä.

Lisäksi säätiö on aloittanut hankkeen, jolla rahoitetaan Ukrainan Lviviin rakennettavan biokaasulaitoksen jätevedenpuhdistusta.

Ilman tehostettua puhdistusta biokaasulaitos lisäisi vesistöjen fosforikuormitusta noin 130 tonnia vuodessa, mikä on noin viisi kertaa enemmän kuin Helsingin Viikinmäen puhdistamon vuosipäästöt.

