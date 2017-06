Eläinlääkäriliiton valtuuskunta: Lyhytkuonoisten koirarotujen mainoskäyttöä vältettävä, käyttö lisää rotujen suosiota

Suomen Eläinlääkäriliiton valtuuskunta on huolissaan lyhytkuonoisten ja -kalloisten eli brakykefaalisten koirien vakavista terveysongelmista.

Brakykefaalisia rotuja ovat muun muassa mopsi, ranskanbulldoggi, englanninbulldoggi, bostoninterrieri ja kiinanpalatsikoira.

"Lyhytkuonoisten ja -kalloisten rotujen jalostuksen suuntaa on muutettava ja sairaaksi jalostamiseen on puututtava. Eettisistä syistä myös lyhytkuonoisten koirarotujen kuvien käyttämistä mainoksissa ja markkinoinnissa on vältettävä, koska käyttö lisää rotujen suosiota", todetaan Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan tiedotteessa.

Ulkonäön sijaan hyvinvoinnin ja terveyden pitää olla keskeisessä asemassa sekä koiraa hankittaessa että koiria jalostettaessa.

Joidenkin koirarotujen ulkonäköä jalostettaessa on suosittu lyhyttä kuonoa ja kalloa. Tällaista pään brakykefaalista muotoa ei esiinny eläimillä normaalisti, vaan se on seurausta ihmisten halusta korostaa näiden koirarotujen äärimmäisiä piirteitä.

Liian lyhyt kuono vaarantaa normaalin hengityksen ja kehon lämmönsäätelyn ja altistaa eläimet vakaville terveysongelmille.

Lyhytkuonoisilla koirilla todetaan usein hengitysteiden epämuodostumia, eli niin sanottu brakykefaalinen ylähengitystieoireyhtymä, kerrotaan Eläinlääkäriliiton tiedotteessa. Tyypillisiä epämuodostumia ovat ahtaat sieraimet, pitkä ja paksuuntunut pehmeä kitalaki sekä hengitysteiden alikehittyminen.

Nämä epämuodostumat estävät ilman vapaata virtaamista hengitysteissä, jolloin koiran hapensaanti vaikeutuu.

Koirat, joiden ylähengitystiet ovat huomattavan ahtaat, hengittävät jatkuvasti suun kautta. Osa koirista pitää lelua suussa nukkuessaan, jotta suu pystyisi avoimena hengitystä varten.

"Tämä voi näyttää suloiselta, mutta kertoo tosiasiassa koiran vakavista hankaluuksista saada riittävästi happea. Hereillä ollessaankin lyhytkuonoiset koirat hengittävät usein tuhisten. Terveen koiran hengitys on levossa äänetöntä, jos sen rakenne on normaali."

Nenäontelon limakalvo on tärkeä koirien lämmönsäätelyssä. Lyhyessä kuonossa limakalvon pinta-ala on pieni: lyhytkuonoiset koirat saavatkin normaalikuonoisia koiria herkemmin lämpöhalvauksen. Joitakin hengitysteiden epämuodostumia voidaan korjata leikkauksella, mutta se ei ole eettisesti kestävä ratkaisu. Lämmönsäätelyä ei voida eläinlääketieteen keinoin parantaa.

Lyhytkuonoisten koirien suosio on kasvanut ja määrä lisääntynyt. Vaikka suurisilmäinen, pyöreänaamainen ja tuhiseva koira voi olla joidenkin ihmisten mielestä hellyttävä ja ihanan rauhallinen, se on hyvin todennäköisesti myös hengitysteiltään sairas eläin, jolle hengittäminen on työlästä.